Pastís de Sacher sense gluten i sense sucre refinat

Per a 8 persones

Ingredients per a la massa

250 g de farina de coco

1 l de llet d’ametlles

8 cullerades soperes de xarop d’atzavara sense refinar

¾ d’una tassa de cacau en pols cru

80 ml d’oli d’oliva extra verge

4 ous ecològics

4 cullerades soperes de lli molt

2 cullerades de postres de bicarbonat sòdic

1 cullerada de cafè de vainilla en pols o d’essència de vainilla (sense sucre)

1 pessic de sal rosa de l’Himàlaia

Ingredients per a la melmelada de maduixes

250 g de maduixes ecològiques

1 i 1/2 cullerada sopera de llavors de xia

1 cullerada sopera de suc de llimona

3 dàtils Medjoul

1 pessic de sal

Ingredients per a la cobertura

120 g de pasta de cacau

80 ml d’oli de coco

1 cullerada sopera de cacau en pols

2 cullerades soperes de xarop d’atzavara



Ingredients per a la decoració

Maduixes per decorar (netes, amb les fulles i tallades per la meitat)

Tritureu les llavors de lli amb un molinet de cafè i hidrateu-les amb 250 ml de llet d’ametlles. Reserveu-ho.

Tamiseu els ingredients secs (farina, cacau, bicarbonat sòdic i sal). Reserveu-los.

Separeu les clares del rovells i munteu-les a punt de neu.

Mentrestant, afegiu la resta de llet d’ametlles, l’oli d’oliva extra verge, el lli hidratat, els rovells i el xarop d’atzavara. Barregeu-ho fins a integrar tots els ingredients. Alerta, que no hi quedin grumolls del lli.

Incorporeu-hi les clares muntades i integreu-les amb moviments que barregin bé els ingredients.

Forreu 2 motlles (de 28-30 cm de diàmetre) de pastís de la mateixa mida o molt similars amb paper de cuina i unteu-ne amb oli d’oliva les parets. Repartiu la massa en els dos motlles i enforneu-los durant 40-50 minuts a 180º amb vent a dalt i baix.

Mentrestant, prepareu la melmelada de maduixes batent tots els ingredients junts fins a aconseguir una textura ben fina. Si la batedora no és prou potent, val més que la xia la tritureu a part primer amb un molinet de cafè.

Reserveu-ho a la nevera.

Deixeu refredar uns minuts les masses. Desemmotlleu i deixeu-les refredar sobre d’una reixa. Quan estiguin prou fredes per manipular-les, poseu una bona capa de melmelada a sobre d’una, i a l’altra, traieu-li el paper amb molta cura, que no es desmunti, i poseu-la sobre la base untada amb melmelada.

Prepareu la cobertura de cacau. Desfeu la pasta de cacau i l’oli de coco al bany maria a foc baix. Alerta que no hi caigui cap gota d’aigua. Retireu-ho del foc. Incorporeu-hi l’atzavara, el cacau tamisat i barregeu-ho bé. Cobriu el pastís per sobre i els laterals fins a la seva totalitat. Deixeu-vos guiar per la vostra creativitat i decoreu el pastís amb les maduixes. Deixeu-lo refredar 2 h a la nevera o 1 h al congelador.