Contra el fred, plats que escalfen. Les 10 receptes imprescindibles per menjar amb cullera

Sembla una llegenda però és una certesa: el mes de gener és un dels més freds de l'any.

Com que la setmana dels barbuts (considerada encara més freda dins del gener) està a punt a d'arribar, us proposem recuperar idees de plats d'hivern, molts per menjar amb cullera.

I recordeu que la setmana dels barbuts començarà el 15 i anirà fins al 22 de gener, perquè són els dies dels sants que porten barba poblades. Sempre s'ha cregut que les hi portaven perquè no gosaven tocar l'aigua per afaitar-les del fred que feia.