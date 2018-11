Crema de moniato amb gingebre

Situat al carrer de Francesc Layret (del cognom de l’històric polític ve la inspiració per al nom de l’establiment) de l’Hospitalet de Llobregat, L’Airet té un ideari fix de valors: aposta per la salut (tenen molt en compte les intoleràncies, les al·lèrgies i les preferències alimentàries); opta per l’economia local (militen amb el producte de proximitat); defensa la sostenibilitat amb el medi (l’aigua és d’osmosi i la serveixen gratuïtament; el material d’un sol ús és compostable); lluita contra el malbaratament alimentari, i també per la catalanitat (els rètols interiors i el nom del restaurant són en català).

Ingredients per a 4 persones

300 g de moniatos

1 gra d’all

1 ceba de Figueres (de 60 grams aproximadament)

15 g de gingebre

500 ml d’aigua mineral (o brou de verdura si en teniu de preparat)

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre

Per a l’oli de menta

Fulles de menta

Oli d’oliva verge extra

Per al guarniment

Fulles de menta (quantitat segons el vostre gust)

Comenceu pelant el moniato i tallant-lo a daus. La quantitat que necessiteu per a la crema és de 250 grams. Reserveu-ne una part petita (uns 40 o 50 grams) per guarnir el plat, que tallareu més tard.

Peleu el gra d’all i traieu-ne la part interior, perquè l’all no torni el gust quan es mengi la crema. Talleu-lo a trossos petits. Reserveu-los.

Tot seguit, peleu i talleu a daus la ceba de Figueres. Reserveu-la.

Quedarà per pelar i tallar a quatre daus el gingebre. Reserveu-los.

Tot seguit salteu tots els ingredients en una cassola amb oli d’oliva i després afegiu-hi l’aigua mineral, que ha de cobrir tota la preparació. Apugeu el foc fins que l’aigua bulli. Sabreu que estan ben bullits quan punxeu el moniato i vegeu que està tou. Un cop cuit, tritureu-ho tot.

Mentrestant, peleu la resta de moniato que teníeu reservat i talleu-lo a daus petits. Tot seguit salteu-los en una paella amb un raig d’oli d’oliva verge extra.

Guarniment opcional

Prepareu l’oli de menta. Escaldeu les fulles de menta en una cassola amb aigua bullent. Hi ha d’estar tres minuts com a màxim. I després, un cop fredes, tritureu-les juntament amb oli d’oliva verge extra.

Muntatge del plat

En un bol, aboqueu-hi la crema de moniato, triturada. Per sobre, els daus de moniato saltats. Poseu-hi un fil d’oli de menta, i un altre d’oli d’oliva verge extra. I, finalment, unes fulles petites de menta.

Bon profit!