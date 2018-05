Crep vietnamita

Valentí Mongay és el cuiner del restaurant La Salseta de Sitges, que dirigeix amb el seu germà, Toni Mongay. A La Salseta es poden menjar plats de productes de temporada, km 0 i ecològics. També opta pel receptari de la cuina catalana. Receptes gravades a l’espai Cuina Canela Fina.

Per a 4 persones

Per al farcit

200 g de mongeta tendra

200 g de pastanaga

175 g de ceba tendra

100 g de bolets xiitakes

½ carbassó (200 g aproximadament)

Brots d’alfals (segons el vostre gust)

Fulles de menta (segons el vostre gust)



Per a la massa de la crep

240 g de llet de coco

80 g de farina d’arròs

1 cullerada sopera de cúrcuma

1 ou

Sal

Aigua mineral



Per a la salsa

2 alls

1 llimona

85 g de salsa de soja

40 g d’oli de sèsam

30 g de gingebre



Per preparar el farcit



Talleu la ceba tendra a la juliana (a tires allargades).



Després peleu les pastanagues i talleu-les també a la juliana. Continueu amb el carbassó, amb pell, i talleu-lo de la mateixa manera.



El següent ingredient són els xiitakes, que heu de tallar a làmines, i les mongetes tendres, sense la punta final, les talleu a la juliana.



Per preparar la massa de la crep



En un bol, poseu-hi la llet de coco, la farina d’arròs i la cúrcuma, i remeneu-ho amb l’ajuda d’un batedor. Després hi poseu un ou batut. Si veieu que la massa és molt espessa, poseu-hi una mica d’aigua mineral. Reserveu-ho durant 3 minuts, perquè és el temps que necessita la farina d’arròs per hidratar-se.



Per preparar la salsa



Peleu els dos alls. Partiu per la meitat la llimona i després talleu a trossos petits els alls.



En un bol espremeu primer la llimona i després aboqueu-hi els alls tallats, la salsa de soja, l’oli de sèsam i el gingebre, pelat i tallat a daus petits.



Per a la cocció



A l’hora de coure, comenceu sofregint la ceba. Tan bon punt estigui transparent, poseu-hi la mongeta. Quan estigui cuita, poseu-hi la pastanaga i tot seguit el carbassó i els xiitakes.



Quan totes les verdures estiguin estovades, afegiu-hi dues cullerades soperes de la salsa que teníeu preparada.



Acabeu de cuinar el farcit de la crep posant-hi els brots d’alfals i, per acabar, les fulles de menta, tallades a trossets petits prèviament. Apagueu el foc i deixeu-ho reposar dos minuts amb la tapa de la paella. Tingueu en compte que les verdures han de quedar al dente, i no sofregides. Reserveu-ho.



En una altra paella, amb un raig d’oli d’oliva extra verge, poseu-hi una cullerada de la preparació de la massa de la crep. L’oli ha d’estar calent perquè la crep es faci bé.



Quan veieu que està cuita d’una banda, tombeu-la perquè es faci de l’altra. És un procés ràpid. Quan les tingueu fetes, col·loqueu-les en un plat pla. Podeu anar posant les quatre masses de creps una sobre l’altra, perquè no s’enganxaran.



Per emplatar



En un plat, poseu-hi la massa plana d’una crep cuita. Poseu al mig el farcit de verdures i bolets que teníeu reservat i emboliqueu-lo. Per sobre, amaniu-ho amb cullerades de la salsa que teníeu preparada. I, per al toc final, dues fulles petites de menta.

Bon profit!

