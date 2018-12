Escudella, carn d'olla i canelons, les 10 receptes imprescindibles per a aquest Nadal

1.

Com preparar a casa, pas a pas, l'escudella i la carn d'olla segons el cuiner Víctor García, del restaurant Plata Bistró. Un brou sense llegums i amb un galet farcit i gurmet.

2.

Amb el sobrant de l'escudella, prepareu els canelons de Sant Esteve. I si voleu innovar l'àpat, feu lasanya. El xef Víctor García revela com es pot fer.

3.

Un debat entre el xef i la cap de sala del restaurant L'Alkímia sobre quin plat fa més Nadal. L'escudella, nostrada i antiga, o els canelons, invent italià, que han complert 200 anys al receptari català? Qui guanya la disjuntiva?

4.

Cinc idees per preparar l'escudella i la carn d'olla, totes diferents i innovadores. Mentrestant, els nutricionistes asseguren que els bullits són una cocció que assegura la digestibilitat dels aliments.

5.

Els pastissers del restaurant Tickets expliquen com fer torrons a casa. Una de les propostes és de xocolata, mentre que l'altra parteix d'un torró de crema cremada ja fet. Una idea per reciclar torrons més enllà de Nadal.

6.

Les famílies han de preparar plats diferents si a la canalla no els agraden els àpats de Nadal? Els cuiners i pares com Marc Gascons, del restaurant Els Tinars, expliquen la seva opinió.

7.

Els xefs expliquen com celebren el Nadal a casa. Són ells mateixos els qui cuinen els plats per a tota la família o se n'encarrega algú altre? Els germans Roca, d'El Celler de Can Roca, i els germans Torres, entre d'altres, ho expliquen.

8.

Què en fem de les sobres dels àpats de Nadal i Sant Esteve? La cuinera Carme Ruscalleda explica mil i una idees per reconvertir-los en nous plats. Idees de sostenibilitat a la cuina per no llençar cap aliment.

9.

Després de Nadal, una alimentació saludable ajuda a depurar l’estómac. Els nutricionistes detallen quins són els aliments clau per aconseguir-ho.

10.

Per Nadal, i també durant tot l'any, els nutricionistes recomanen que les criatures segueixin els patrons de l'alimentació saludable. Quins són? Com s'aconsegueix?