Torró de pa, oli, xocolata i sal

Alfredo Machado és pastisser del restaurant Tickets, on treballa juntament amb el coordinador de pastisseria David Gil i el cuiner Albert Adrià en la part creativa.

Albert Adrià és assessor de Torrons Vicens, per al qual ha preparat dues preparacions noves per al 2019: el torró de te matcha i el torró d’alga nori.

Per a 1 barra de 24 cm de llarg i 4 cm d’ample (per a 6 persones)

200 g de xocolata negra 70% de cacau

100 g d’oli d’oliva verge extra

80 g de pa torrat (o crostons de pa)

Sal Maldon (quantitat segons el gust)

Estris

1 carmanyola o bé un motlle de silicona de la forma que es desitgi

Preparació

Comenceu tallant el pa torrat a trossos irregulars.

Tot seguit, prepareu els ingredients que necessiteu: la xocolata fosa*, l’oli d’oliva, el pa i la sal.

Dins d’un bon on tindreu la xocolata fosa, fiqueu-hi la meitat del pa torrat que fareu servir per preparar el torrat. Remeneu-ho. Tot seguit, aboqueu-hi a poc a poc un raig d’oli d’oliva. Remeneu-ho bé i torneu-hi de nou amb el raig d’oli d’oliva. Poseu-hi un pensament de sal Maldon.

En un motlle (també podeu fer servir una carmanyola), aboqueu-hi la barreja que acabeu de fer. Mireu que quedi ben repartida per tot el motlle. Per sobre, poseu-hi els trossos de pa torrat o els crostons i un altre pensament de sal.

Guardeu-ho a la nevera durant dues hores.

Passat aquest temps, ja el podeu desemmotllar i menjar.

Bon profit!



Per fondre la xocolata

La xocolata la podeu fondre o bé al bany Maria o bé al microones. La tècnica més recomanable és la del bany Maria, perquè podeu controlar millor que no es cremi. Per fer-la, cal col·locar la rajola de xocolata que vulgueu fondre en un cassó petit i introduir-lo en un altre cassó més gros. El cassó gros ha d’estar ple d’aigua fins a la meitat del cassó petit on teniu la xocolata. A foc baix, aneu-ho remenant fins que tingueu la xocolata fosa.