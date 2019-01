Xavier Vega: “La vaixella ha de ser funcional però també ha d’ajudar a comunicar el discurs del xef”

"Estem molt contents amb el premi", afirma Xavier Vega, de l'estudi Luesma & Vega, de disseny i producció de vaixella, del premi que tant ell com l'Ester Luesma van recollir el mes de desembre passat per part de la Generalitat de Catalunya. "Havíem guanyat altres premis, un d'internacional també, però aquest ens en fa il·lusió especial", afegeix Vega.

Especialitzats en vidre, els artesans tenen una llarga trajectòria, amb fites destacades com la col·laboració amb el restaurant ElBulli. A partir del 2010, van decidir especialitzar-se en vaixelles únicament. I actualment treballen al costat de cuiners com en Paco Pérez, "a qui ajudem a buscar solucions a plats del menú de degustació"; amb el xef Dabiz Muñoz, del restaurant Diverxo, i amb d'altres de fora de l'Estat.

Segons Xavier Vega, la vaixella que creen respon a una doble idea. Per una banda, "ha de ser funcional, perquè s'ha de poder portar a taula amb comoditat", i després també s'ha d'apilar bé quan es recull a la cuina. Per una altra, "ha d'acompanyar el discurs que vol comunicar el xef". Per exemple, "una amanida del Paco Pérez la vam pensar de colocar en un plat que fos una fulla de nopal, perquè l'elaboració en portava, però no es veia", continua explicant en Xavier. De fet, "és una de les maneres com treballem sovint, evocant el producte", conclou el mestre artesà.