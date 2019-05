Quin és el país més saludable del món?

Els nord-americans opinen que deu ser gràcies al gaspatxo o a la paella, però el cas és que l'estat espanyol és el país més saludable del món, segons l'edició 2019 de l'índex de països saludables que elabora l'empresa de mitjans de comunicació nord-americana Bloomberg, que, per contra, el 2017 situava el país en el tercer lloc.

Aquest any, doncs, l'estat espanyol està per sobre d'Itàlia, que era el país que ocupava el primer lloc en l'edició anterior. Per continuar, en els primers deu llocs, hi ha altres països europeus. Es tracta d'Islàndia (tercer lloc), Suïssa (cinquè), Suècia (sisè) i Noruega (novè). Fora del continent europeu, el Japó és el primer de l'Àsia, cosa que suposa haver ascendit tres llocs en el rànquing respecte al 2017, quan el primer era Singapur (i aquest any és el vuitè).

L'estudi remarca la importància de la dieta mediterrània, lligada amb l'oli d'oliva extra verge, amb els beneficis cardiovasculars que s'hi vinculen, entre d'altres. Per contra, pel que fa a l'Amèrica del Nord, el Canadà ocupa el número 16, mentre els Estats Units, el 35, i Mèxic, el 53. A més, la recerca també ha remarcat l'esperança de vida als EUA, que també és més baixa, segons els nous resultats.

El rànquing està elaborat a partir de l'anàlisi de 169 economies segons els factors que contribueixin a la salut general.

Malgrat els bons resultats del rànquing comparatiu nord-americà, hi ha nutricionistes que indiquen que la dieta mediterrània perd força o bé es malinterpreta perquè es pren literalment l'expressió "alimentació variada" per adquirir tots els aliments que es poden adquirir en un supermercat.

L'alimentació mediterrània inclou vegetals, fruites, llegums, cereals integrals i greixos saludables (olis).

Algunes receptes de la dieta mediterrània

1.

2.