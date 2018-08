L'alimentació variada ha deixat de ser saludable?

L’alimentació variada ha deixat de ser la més saludable si és que s’entén que «cal menjar tot els productes envasats que hi ha al supermercat», afirma la dietista-nutricionista Martina Ferrer.

Seguint aquest fil, el dietista David Gasol apunta també a la idea de redefinir què vol dir «alimentació variada», perquè no s’interpreti que cal menjar de tot el que existeix. «La definició precisa és que cal menjar aliments de veritat, els que ens dona la natura: cereals, verdures, llegums, carn, ous i peix, i amb proporció adequada», afirma Gasol

A la Universitat de Ciències de la Salut de Houston, la professora d’Epidemiologia Marcia de Oliveira Otto, assegura, com relata un article publicat al Time, que els estudis que preguntaven a la població quin nombre d’aliments diferents menjaven demostraven que també incloïen els menjars no saludables, els snacks processats, els pastissos i els dolços.

La raó podria ser perquè la població entén d’una altra manera el concepte, perquè «hem passat del context d’una malnutrició a una sobrenutrició», diu la professora Otto. I és en aquest context en què es creu que «alimentació variada» vol dir incloure tot tipus d’aliments, inclosos els que no són saludables.

Dit amb altres paraules, el concepte continua sent correcte sempre que s’entengui que s’ha de menjar els grups d’aliments imprescindibles: vegetals, fruites, llegums, cereals integrals, greixos saludables (olis).

Per acabar, el 2011 la Universitat de Harvard va difondre de forma ben gràfica aquesta teoria, amb un dibuix que representava un plat [vegeu-lo a baix], i el distribuïa per les parts de què havia d’omplir-se. La meitat, vegetals i fruites. Un quart, per als cereals integrals. Un altre quart per als proteïnes de bona qualitat (peixos, pollastre, llegums i amb la recomanació de limitar la carn vermella i evitar les carns processades).