Els clàssics del Celler de Can Roca es poden menjar a partir d'avui per 30 euros

Els plats clàssics del Celler de Can Roca es poden tastar a partir d’avui al vespre per 30 euros al restaurant Mas Marroch, situat a la població de Vilablareix (Gironès). “Ens hem quedat sorpresos de la bona acollida que ha tingut la proposta, perquè inaugurem el restaurant amb totes les taules plenes quan fa només quinze dies que vam obrir la web per a les reserves”, afirma el cuiner Joan Roca.

Mas Marroch és l’espai que els germans Roca, amb Encarna Tirado com a responsable, destinava als banquets i casaments. “En una època en què les cerimònies s’han anul·lat, hem pensat en aquesta idea per donar ocupació al nostre equip”, diu el cuiner, que afegeix que el restaurant té una capacitat total per a 300 persones però que, amb les mesures del covid-19, n’acollirà només 70. Estarà obert als vespres de dimarts a dissabte, i els dissabtes també a l'hora de dinar.

El restaurant s’estrena amb una carta que fa un recorregut pels plats del Celler de Can Roca des del 1986 fins al 2009, any en què van aconseguir la tercera estrella Michelin. “Cada comensal podrà fer el seu menú triant entre un primer i un segon”, diu Joan Roca. Segons la tria dels vins de la carta, la mitjana de l’àpat oscil·larà entre els 30 i els 50 euros.

Alguns dels plats que s’hi podran tastar seran el parmentier de llobregant; el carpaccio de peus de porc (potser un dels més popularitzats, que fins i tot es ven a les carnisseries) i la terrina de sardines marinades.

El Celler de Can Roca té previst reobrir la vigília de Sant Joan, el 23 de juny, amb una capacitat de 40 persones, malgrat que el restaurant està pensat per a 100, i l’Hotel Casa Cacao reobrirà el 16 de juny.