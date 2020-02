El Celler de Can Roca ja té hotel propi a Girona, Casa Cacao

Per la seva banda, la directora de l'hotel, Anna Payet, parella del cuiner Joan Roca, comenta que l'hotel ocupa quatre plantes, està format per 15 habitacions, i que tant el mobiliari com el tèxtil l'han triat a artesans. Els esmorzars es prendran a la terrassa, a la planta superior de l'hotel, i s'hi podrà menjar la xocolata elaborada per Jordi Roca, entre altres "productes de proximitat", com assenyalen.

El pastisser Jordi Roca remarca que a l'obrador també voldrà fer pedagogia de la xocolata, per demostrar gustos i també per ensenyar com es parteix des del seu punt inicial.