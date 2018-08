Si menges greixos (saludables), pots aprimar-te?

Sobre dietes per aprimar-se mai n’hi ha per a tots els gustos i per a tots els raonaments científics. Tant és així, que sovint professionals del mateix sector sostenen idees contraposades del que funciona per perdre pes o no.

En aquest sentit, l’alimentació basada en greixos saludables i l’aprimament és una de les que crea dos bàndols (sempre pacifistes). Per una banda, el dietista-nutricionista Marc Vergés sosté que «si mengem greixos saludables és més fàcil que ens aprimem perquè ens saciem més, i passem més temps sense menjar».

A més, «ingerir greixos bons fa que la dieta sigui més agradable, en comptes de la típica d’aprimament basada en verduretes i peix a la planxa només», afegeix Vergés.

Els greixos com l’oli d’oliva, el rovell d’ou, l'alvocat, els fruits secs o la mantega ecològica tenen un efecte termogènic, que vol dir que fa augmentar la temperatura del cos. «Com que l’ha de compensar, l’organisme fa un cost calòric extra, que fa que les calories d’aquests aliments es converteixin en negatives». Dit amb altres paraules, al plat, els ingredients tenen unes calories, però al cos canvia, perquè els tranforma per ingerir-los adequadament.

La dietista-nutricionista Martina Ferrer afegeix que una de les raons en la qual se sustenta la teoria dels greixos i l’aprimament és perquè «els greixos tenen una funció antiinflamatòria, i normalment en el sobrepès i l’obesitat hi ha un procés inflamatori». La segona raó és perquè s’ha comprovat que el que engreixa són els hidrats de carboni d’absorció ràpida, perquè fan pujar la insulina en sang, i aquesta glucosa (ingerida a través dels hidrats de carboni) es transforma en triglicèrids, que van directes al teixit adipós.

Ara bé, a l’altre bàndol, el dietista David Gasol assegura que la ingestió de greixos en excés «engreixen, perquè els acumularem, i saturarem i farem treballar més el fetge». De fet, Gasol declara la seva disconformitat amb «les dietes pàleo, que volen fer servir el greix com a combustible, en comptes dels hidrats de carboni complexos i de bona qualitat».

Per acabar, la doctora Maria Josep Martínez-Obiols es posiciona en una situació neutral, i compara el que podria ser un berenar amb greixos saludables (fruits secs) amb un altre basat en hidrats de carboni (una llesca de pa amb melmelada, per exemple). «Segurament en calories serà molt similar, malgrat que és cert que metabòlicament són millors els fruits secs».

Per a més informació sobre la teoria de no seguir cap dieta, llegiu "Cap dieta, només bons aliments".