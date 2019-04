Quins són els tres plats que representen la cuina catalana?

Els plats preferits dels catalans són els canelons, el pa amb tomàquet i la crema catalana, segons un estudi que acaba de fer l'empresa de menjar a domicili Deliveroo. I això malgrat que el 2006, quan la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) va publicar el 'Corpus culinari de la cuina catalana', es va demostrar que l'inventari de plats típicament catalans era de pes: ocupava 1.136 entrades.

En el rànquing que va publicar Deliveroo per Sant Jordi, quan es va instal·lar al vestíbul del Teatre Coliseum com a llibreria comestible, hi havia altres plats darrere dels tres primers, que eren els calçots, la botifarra amb mongetes i l'escudella.

D'altra banda, per la gamma d'aliments, per la varietat de paisatges del país, per la qualitat dels productes (amb distintius com les denominacions d'origen (DO), denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), o Marca Q de qualitat) i perquè compta amb una tradició que es remunta a receptes medievals (amb el 'Llibre de Sent Soví'), la cuina catalana aspira que la Unesco la declari Patrimoni Immaterial de la Humanitat, tal com va aconseguir la pizza napolitana el 2017.

Com es preparen els plats preferits?

