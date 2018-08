Gaspatxo de cirera i salicòrnia

Lluís Puig i Francesc Llobet són els cuiners del Bar Boqueria, situat dins del mercat homònim. Aposten pels productes de proximitat i de temporada i per la cuina creativa.





Per a 1 persona

Per al gaspatxo

3 tomàquets de penjar

¼ de pebrot vermell

½ cogombre

5 cireres

Oli d'oliva verge extra

Sal

Per al muntatge

Cireres (al vostre gust)

Cogombre (al vostre gust)

Tomàquet (al vostre gust)

Pebrot vermell (al vostre gust)

Salicòrnia (al vostre gust)

Brots de sàlvia (opcional)

Sal

Oli d'oliva verge extra

Flors de sàlvia o brots o fulles d'alfàbrega (opcional)

Per al coulis de cirera

Cireres



Preparació

Traieu el peduncle dels tomàquets. Després peleu el cogombre i traieu-ne les llavors internes, que és el que fa que el gaspatxo repeteixi. Tot seguit, traieu les branques i els pinyols de les cireres.

I ja ho tindreu tot preparat per col·locar tots els ingredients junts en un bol amb oli d'oliva verge extra i un polsim de sal. Una recomanació es deixar macerar tots els ingredients junts a la nevera durant tota una nit, i a l'endemà batre'ls amb l'ajut d'una batedora. Coleu-ho i torneu-ho a batre amb un raig d'oli d'oliva i sal.

Si voleu preparar el gaspatxo i menjar-vos-el al moment podeu saltar-vos el pas de macerar els ingredients junts a la nevera. Però sí que caldrà que els bateu, coleu i torneu a triturar. És així com aconseguireu una textura ben fina.

Per al 'coulis' de cireres

Tritureu cireres amb una batedora fins que en quedi una textura líquida. Col·loqueu-ho dins d'un biberó de cuina (si en teniu).

Per muntar el plat

En un bol, col·loqueu daus de pebrot vermell, tomàquet, cogombre i cireres. Saleu-ho lleugerament. Remeneu-ho.

Tot seguit, en un plat fondo, poseu aquests ingredients com a base, gotes del coulis de cireres, que tindreu preparat prèviament i que podeu preparar en un biberó, i les branques de salicòrnia.

Ara ja serà el torn d'abocar-hi per sobre el gaspatxo. Acabeu-ho amb unes gotes d'oli d'oliva i flors de sàlvia. Si no teniu flors de sàlvia, podeu substituir-les per brots d'alfàbrega o alfàbrega picada.

Bon profit!