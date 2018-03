Un menjador escolar i 10 restaurants estrenen el distintiu km0-Slow Food

El menjador escolar St. Paul’s School de Barcelona i deu restaurants nous han rebut el distintiu de km0-Slow Food, atorgat per Slow Food Catalunya. En el lliurament, que va tenir lloc el dilluns 12 de març a Cervera, el director del Fòrum Gastronòmic Pep Palau va ser l’encarregat de lliurar un total de 49 plaques als cuiners i propietaris dels restaurants que cuinen amb productes de proximitat i de temporada aquest 2018.

Es dona la circumstància que l’any passat hi havia 64 restaurants mentre que enguany n’hi ha setze menys en la llista que lluiran la placa durant el 2018. “És per la manera que hem decidit de treballar, en què volem contractar auditories que controlin els requisits dels restaurants”, explica el cuiner Enric Millà, comissió organitzadora del km0. Per contra, Daniele Rossi, cofundador d'Slow Food Barcelona, creu que aquest no és el motiu, el de les auditories, sinó perquè Slow Food a Catalunya, com a associació, s'ha quedat estancada i no ha sabut estendre el missatge. "Slow Food a Catalunya ha estat un moviment poc inclusiu, mentre al mateix temps el concepte s'anava estenent entre la societat", sosté Rossi. De fet, segons el cofundador d'Slow Food Barcelona opina que durant els últims anys tampoc no havia crescut tant la llista de restaurants.

Entre els requisits per obtenir el distintiu hi ha el fet que el restaurant ha de comprar aliments a 8 productors locals, situats a un radi inferior de 100 km. A la carta hi ha d’haver 6 o més plats de km0. A més, la carta de vins ha de tenir una bona representació dels vins de les denominacions d’origen catalanes. I, per continuar, l’establiment també s’ha de comprometre a reduir la generació de residus i alhora ha de fomentar el reciclatge.

RESTAURANTS NOUS km0-Slow Food 2018

Daniel Nieto. MARÍTIM. Tossa de Mar

David Rius. ARTESANAL. Granollers

Iolanda Bustos. LA CALÈNDULA. Regencós

Jordi Poch. LA BAULA ATENEU COOPERATIU. Lleida

Montse Queralt .MASPUBILLS RESTAURANT ECOLÒGIC. Vinyols i els Arcs

Davide Poso. EQUILICUÀ. Valls

Victoria Robinson. LA CUISINE-COMPTOIR. Cotlliure

Carme. El Ginjoler. Sant Feliu de Guíxols

Lola Puig. CA LA LOLA. Ullastret

Mercè Prado. CASA GALLAU. Cambrils

Llista sencera de restaurants km0-Slow Food

Sílvia Anglada. ES TAST DE NA SÍLVIA. Ciutadella de Menorca. Ciutadella (Illes Balears)

Carme Clotet. NIU NOU. Bagà

Ignasi Camps. CA L’IGNASI. Cantonigròs

Marcel Cardona. CAL FUSTER. Serrateix

Carles Fabregó. ANTAVIANA. Figueres

Damià Rafecas Martínez. VICUS. Pals

Martí Rosàs. CA LA MARIA. Llagostera

Òscar Bigas. INTEGRAL. Figueres

Quim Casellas. CASAMAR. Llafranc

Francesc Rafecas. LA NANSA. Sitges

Aleix Aytes. CAFÈ PESSETS. Sort

David Peral. ESPAI DE TAST MAS D'EROLES. Adrall

Enric Millà. EL DIEN. Vallfogona de Balaguer

Mercè Camins. CASA MERCÈ. Fontdepou

Ramon Gaspà. LO PONS. Ponts

Sergi Ortiz. L’ANTIC FORN. Cervera

Jordi Fontdeglòria. LASAL DEL VARADOR. Mataró

Luca Marongiu Gonzalo Rivière. ELS GARROFERS. Alella

Aurèlia Mari. VIA DEL VI. Perpinyà (Catalunya Nord)

Joan Luque. EL CELLER DELS JOGLARS. Montardit

Manel Jubete. LA BORDA DEL RECTOR. Incles Andorra

David Amorós. LOLA BISTRO. Altafulla

Joan Amaré. AMARÉ RESTAURANT. Roquetes

Ramón Martí. EL LLAGUT. Tarragona

Vicent Guimera. L'ANTIC MOLÍ. Ulldecona

Xavier Fabra. QUINTAFORCA. Nulles

Bouchra Bendach. TARAMBANA. Cardedeu

Ignasi Martínez. EL BELLVER. Tagamanent

Isaac Gómez. CAPICUA. Cerdanyola del Vallès

Jordi Bonet. ESBIOESFERA. Cardedeu

Josep Comas Porto. EL JARDÍ. Parets del Vallès

Francesc Armengol. CA N’ARMENGOL. Santa Coloma de Gramanet

Gerard Sans. EL MERCADER DE L ́EIXAMPLE. Barcelona

German Lérida. EL FILETE RUSO. Barcelona

Jordi Limón. SOMORROSTRO. Barcelona

Jordi Limón. REBELOT. Barcelona

Nabil Benhammou. MONTIEL. Barcelona

Sergio Gil. BODEGA LA PENINSULAR. Barcelona

