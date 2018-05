Per fer una truita, no cal trencar ous

Les truites de patates veganes han demostrat que no cal trencar ous per assaborir-les. La farina de cigrons i també la llavor de la xia són dos dels ingredients alternatius a la proteïna animal a l'hora de preparar-ne.

Ara bé, dels dos, la farina de cigrons és el que compta amb més literatura al receptari vegà. A l'hora de fer-la, les patates, les cebes, l'oli d'oliva extra verge i la sal, per una banda. I, per l'altra, la farina de cigrons, l'aigua mineral i també la cúrcuma (que és opcional).

Per a una truita en què es facin servir 4 patates mitjanes, són necessàries 4 cullerades soperes de farina de cigrons i 12 cullerades soperes d'aigua mineral. El primer pas serà barrejar la farina amb l'aigua mineral, i deixar-ho reposar mentre es fregeixen les patates en una paella. Quan estan fregides és quan s'hi aboca la barreja de la farina de cigrons i l'aigua mineral, perquè l'embolcalli i la segelli, tal com farien els ous en una truita de patates convencional.

Per la seva banda, la cuinera Teresa Carles, que acaba de publicar el llibre "Recetas y principios de la cocina vegetariana" (Ediciones B), explica que ella als restaurants que dirigeix, tant a Lleida ciutat com a Barcelona, no fa fregits. De fet, una de les anècdotes que la seva filla Mar recorda és la cara que va fer un tècnic de l'Ajuntament de Lleida quan va passar pel restaurant Teresa Carles (antigament, Paradís) quan la seva mare li va dir que no feien fregits. "L'home venia a recollir els olis utilitzats de les fregidores, i quan ens els va demanar li vam dir que no, que no en teníem, perquè no en fèiem, ni en fem, cap ni un de fregits".

Per això, a l'hora de cuinar les patates, la cuinera proposa un pastís amb salsa bolonyesa i beixamel sense lactis. "És la meva versió vegetariana del clàssic pastís de patata gratinat", diu. Per fer-lo, renta les patates i les talla en rodanxes fines. Després les col·loca en una safata per anar al forn, hi posa la ceba tallada en juliana fina i ho rega amb oli d'oliva, sal i pebre i farigola. "Haurà d'estar al forn durant uns 30 minuts a 180 ºC, fins que les patates estiguin cuites", afegeix Carles.

Per acabar-lo encara caldrà preparar la beixamel sense lactis i la bolonyesa de soja, que seran els toca finals del pastís de patata. Tots els passos, com també moltes altres de les receptes clàssiques dels restaurants vegetarians de Teresa Carles, els revela en el llibre que Ediciones B li acaba de publicar. Ara bé, entre els millors consells, la xef exposa el de tenir un bon producte. Per això, un dels últims projectes que prepara, juntament amb la seva família, és el del conreu dels ingredients que fan servir als restaurants.