El restaurant Les Cols, d'Olot, reobre amb plats més sostenibles i naturals que mai

El restaurant Les Cols, d'Olot, amb dues estrelles Michelin, reobre avui, dimecres 17 de juny, al servei del migdia i a la nit, amb dos menús nous i amb les reserves plenes. "Hem renovat la carta i ara els menús són l'anomenat Horitzó, verd i sostenible i el Natura, viva i mística, cada un compost per vint-i-set elaboracions", explica la cap de cuina, Martina Puigvert, que també afegeix que hi tornen amb les reserves plenes.

Els dos menús estan basats en els productes que els ofereix l'hort del restaurant, que durant la pandèmia va continuar donant els seus fruits. Incloses les males herbes. Justament les cuineres demostraran que les nostres anomenades males herbes es mengen i que són ben gustosos. Per exemple, les ortigues es menjaran com a aperitiu, cruixents, i amb un pa de pessic d'herbes fresques, i en gelat.

Per continuar, les verdures, sempre presents als menús, i amb coccions trencadores, es menjaran de principi a fi. Els tomàquets, en amanida, amb un plat que busca els contrastos del seu gust per contraposició amb les olives negres, la ceba tendra, el formatge de Mas Farró i l'alfàbrega. A les postres hi haurà la pastanaga, que es menjarà amb diverses textures.

Les cuineres remarquen la bona acollida que ha tingut la reobertura, "amb les reserves plenes", diu Puigvert. "Ens han reservat especialment veïns d'Olot, i també grups que tenien celebracions pendents".

Els dos menús continuen amb els preus anteriors al confinament, 125 € cadascun, amb l'IVA inclòs.

Menú d'estiu a 25 €, els dijous al migdia al pavelló de bany Els Tossols

Tots els dijous al migdia, al pavelló de bany Els Tossols, el restaurant Les Cols ofereix un menú a 25 € que consisteix en amanida, arròs, botifarra de porc Duroc, fruita i iogurt La Fageda. Aquesta és la proposta d'estiu que el restaurant d'Olot va impulsar fa anys en un ambient de natura i amb productes de proximitat.