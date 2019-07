El grup Teresa Carles aterra a Madrid amb la marca de menjar flexitarià 'Flax & Kale'

El grup Teresa Carles, dirigit per la família de Lleida Barri-Carles, obrirà per primera vegada a Madrid un nou restaurant, de la marca pròpia Flax & Kale. Paral·lelament, al mateix mes, i dins del complex comercial la Roca Village n’obrirà un altre, també del mateix segell amb què difós el menjar flexitarià (verdures i peix blau).

“Estem molt contents amb l’expansió”, afirma Jordi Barri, fill de la cuinera Teresa Carles, que assegura que feia temps que la família volia obrir fronteres de la marca a Madrid, però fins ara no havien trobat un establiment amb les característiques buscaven.

Per continuar, Jordi Barri comenta que el nou restaurant a Madrid estarà situat en una zona molt cèntrica, prop de l’estadi Santiago Bernabéu. “Serà 'casual' però també estarà pensat perquè la gent pugui emportar-se el menjar”, assenyala Barri.

Per què cal anar a menjar a un restaurant flexitarià que serveix pizzes sense gluten?

El Flax & Kale Passage, situat al carrer de Sant Pere Més Alt de Barcelona, és un dels quatre restaurants que el grup Teresa Carles té a Barcelona.

El restaurant insígnia de la família, i pioner en menjar vegetarià, està situat a Lleida, porta per nom Teresa Carles i la cuinera i la seva parella, Ramon Barril, el van inaugurar el 1979.

Quan el grup va arribar a Barcelona, amb els dos fills a l'empresa (el Jordi i la Mar Barri) va començar adquirint el local d’un restaurant que tradicionalment havia servit menjar tradicional, situat al carrer de Jovellanos. Li van posar per nom 'Teresa Carles'. Va tenir tan bona acollida per la capital, que aviat va arribar el tercer restaurant (i segon a Barcelona), el Flax & Kale, situat al carrer de Tallers.

"El concepte del Flax & Kale del carrer Tallers el vam agafar del món anglosaxó, però amb receptes amb molts menys sucres, amb els sucs de pressió freda (press cold), que hi elaboràvem allà mateix, i amb receptes vegetarianes amb peix blau”, explica Jordi Barri. De fet, els aires anglosaxons fins i tot s'observen en la decoració de l'establiment, amb sofàs a les taules de quatre.

La marca va funcionar tan bé, que li van seguir dos més. Un situat al primer pis de la botiga H&M, entre passeig de Gràcia i Gran Via de les Corts Catalanes, i anomenat Flax & Kale Prêt a porter. I, per continuar, el Flax & Kale Passage, on “l’aposta va ser reproduir cuina asiàtica saludable, a més de pizzes i tot, sempre, sense gluten”, diu Barri.

De fet, Jordi Barri confessa que la família va decidir fer menjar sense gluten per la petició constant dels clients. “Crear un restaurant on no entri mai gluten per a cap recepta és una seguretat alimentària per als celíacs, perquè tant les pizzes, que coem en un forn comprat a Itàlia, com totes i cada una de les receptes són sense gluten”, indica Jordi Barri.

Actualment, el Flax & Kale Passage ha renovat la descripció dels plats de la carta, amb explicacions més didàctiques de les receptes (els ingredients asiàtics no sempre eren coneguts per tots els públics). "Hi fem els mateixos plats, però ara en detallem tots els ingredients", explica la cuinera Teresa Carles. De fet, la carta és tan didàctica, que acaba amb un apartat de notes del xef, en què es detalla què és el llinet, la col kale, el 'kingfish' (verat), el dashi (brou amb alga kombu) o la cúrcuma.

Si el Flax & Kale del carrer Tallers estava inspirat en el món anglosaxó, el Passage té arrels a Àsia. "La cuina asiàtica és molt saludable, i per això vam pensar a exportar-ne el concepte amb els bowls de verdures i peixos", afirma Jordi Barri, que afegeix que la família hi va tombar per prendre nota i estudiar-ne els plats.

Un altre dels aspectes que hi destaca, al Flax & Kale Passage, és el taller d’elaboració del te kombutxa, situat en una peixera en una de les sales dels dos menjadors del restaurant, que el grup comercialitza a tots els restaurants del grup en ampolles de vidre.

I sobretot els plats estrella són les pizzes, que elaboren amb una recepta pròpia a partir d'una barreja de cinc farines. En fan de nou tipus diferents, incloent-hi l'anomenada 'Barcelona', feta amb albergínia i pebrot vermell escalivats, salsa romesco, tomàquets i escabetx de tonyina vegetal.

Per als més llaminers, els gelats i els pastissos sense gluten, que se serveixen junts, i que a la carta estan descrits com a "indulgències". És a dir excepcions en un àpat, en què des del primer fins a l'últim plat és saludable.

