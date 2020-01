Menjareu croquetes, avui? Us expliquem com fer-ne a casa

Les croquetes, l'arrebossat cruixent que amaga una massa compacta, i habitualment de forma tubular, són les protagonistes del 16 de gener, el Dia Internacional de la Croqueta.

La història de la gastronomia apunta als francesos com a inventors de la recepta al segle XVII, segons afirma la periodista Laura Conde al llibre La felicitat en una croqueta. Malgrat això, es creu que els romans també n'havien preparat, però que haurien lligat la massa amb puré de patata en comptes de beixamel. Sigui com sigui, el mateix terme croqueta prové del francès croquette, que, al seu torn, ve de croquer (cruixir, en català).

A casa nostra la recepta s'alça com a protagonista de plats quotidians i festius per la seva versatilitat i també perquè és un dels plats que més passions aixeca. ¿Qui es resisteix a un fregit que pot contenir els ingredients preferits de cadascú?

Una altra de les virtuts de les croquetes –com que és el seu dia, és qüestió de deixar-les bé– és que són una recepta ideal per reciclar restes i sobrants d'altres plats. De fet, les croquetes de carn d'olla o de rostit s'han acostumat a fer a partir dels sobrants d'aquests plats.

Per tot plegat, us expliquem com cuinar-ne a casa.

