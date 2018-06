Nandu Jubany obre Pur-Impur, el seu nou restaurant a Barcelona

Una cuina a la vista, perquè tot el procés culinari sigui transparent, és la carta de presentació del restaurant Pur, el nou restaurant a Barcelona del cuiner de Calldetenes Nandu Jubany, premiat amb una estrella Michelin.

L’establiment té previst obrir les portes el proper 3 de juliol, però ahir a la tarda, el xef va fer una festa d’inauguració per presentar-lo a la premsa i als amics. “Estem molt contents d’aquest nou projecte”, confessava Nandu Jubany fa uns dies, quan va formar part del jurat del concurs de cuina i restaurant de l’escola de cuina, hoteleria i turisme CETT de Barcelona.

Situat al passatge de la Concepció, al costat del Petit Comitè, també dirigit per Jubany, l’establiment pretén homenatjar el producte i els productors, com també ho fa la mateixa decoració gràfica a les parets, de fruites i verdures.

Mentre la primera planta és l’espai Pur, amb una capacitat de 40 comensals, a la planta inferior, hi ha l’Impur, on hi haurà una cocteleria, que també es podrà reservar sencera per a festes. Hi serviran 15 còctels propis, de creació nostra, a més de tenir-ne també 20 més de la cocteleria clàssica, i 6 licors casolans.

El disseny

Lagranja Design, l’estudi de disseny d’interiorisme i producte liderat per Gabrielle Schiavon i Gerard Sanmartí, han dissenyat el restaurant Pur-Impur. Es dona la circumstància que el mateix estudi ha dissenyat també el restaurant Petit Comitè a Barcelona i els 3 restaurants de Jubany a Singapur: Foc, Foc Sentosa i Foc Pim Pam.