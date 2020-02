Estrella Damm treu al mercat una cervesa sense alcohol amb cereals torrats

Estrella Damm amplia el mercat de les cerveses sense alcohol. Acaba de treure al mercat la cervesa Free Damm Torrada per "cobrir la inquietud que hi ha de nous estils, també en el camp de les cerveses sense alcohol", afirmen David Marquès, mestre cerveser i desenvolupador del projecte, i Sergi Pelayo, gestor d'I+D d'Estrella Damm.

La cervesera de Barcelona tenia dos altres models sense alcohol, la Free Damm i la Free Damm amb llimona. "La Free Damm Torrada aporta notes complexes com ara de cereals torrats, aromes de cafè o de cacau", expliquen Marquès i Pelayo. Malgrat aquesta complexitat de gust que remarquen, "la cervesa té una amargor suau, perquè els gustos estan equilibrats", diuen.

A l'hora de beure-se-la, els elaboradors proposen els aperitius, els vermuts o "els mateixos moments de consum de la Free Damm", comenten. És clar que "també pot maridar amb un àpat, perquè la complexitat de gust pot aguantar els plats elaborats", però la proposta és cobrir també els espais que potser ocupen un refresc. "Però en comptes d'un refresc, la proposta és fer una beguda natural", conclouen.