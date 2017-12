El celler Alemany & Corrió elabora una nova edició del vi "Microscopi" per lluitar contra el càncer

Si els vins curessin, El Microscopi, del celler Alemany i Corrió, (DO Penedès) seria el primer a fer-ho. El cert és que no curarà ningú, però per ara ha sufragat un microscopi valorat en 15.000 euros per a la planta d’oncologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron. “Quan vaig tenir un càncer de pit agressiu, vaig saber que l’hospital necessitava un microscopi”, comenta la Irene Alemany al seu celler del carrer Melió de Vilafranca del Penedès, un magatzem on hi ha els dipòsits dels vins més mítics del celler (Principia Mathematica, Pas Curtei i Sot Lefriec).

Enguany, la novetat és que l'enòloga acaba de treure al mercat "El Microscopi 2016", la quarta anyada, i amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra el càncer, concretament un estudi pioner sobre la influcència dels limfòcits en el sistema immunitari, desenvolupat per l'Institut Oncològic de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Segons explica Alemany, "El Microscopio 2016" és un vi de terroir, "procedent de la viticultura sostenible, fet a partir de les varietés merlot, carinyena i cabernet sauvignon". Per elaborar-lo, "no és filtra, i a més s'utilitzen els llevats propis i bacteria autòctons del raïm en la fermentación".

La primera vegada que va sortir al mercat "El Microscopi", l’oncòleg de l'Hospital Vall d'Hebron Javier Cortés va comentar a la Irene Alemany que hi havia campanyes populars en marxa per sufragar l'aparell que necessiten, com ara curses populars, bingos i altres iniciatives. “I llavors ens vam plantejar què podíem fer nosaltres per ajudar-los, perquè l’agraïment que sentíem pel tracte i per la cura era infinit”, continua explicant la Irene Alemany.

Pensant en el que ells saben fer va ser com van anar a parar a un vi: “Ens va costar arribar-hi, perquè primer teníem altres idees, però hi va haver un moment en què vam veure clar que, si nosaltres fem vins, és el que havíem de fer”. La Irene afegeix que va haver de madurar la idea, perquè en un primer moment pensava que potser un vi costaria de lligar amb la salut, però “justament” van pensar que “seria la manera d’unir els dos conceptes, perquè sí que poden anar junts”.

El vi ha sortit al mercat amb un preu de 9€, i és novament un vi negre. “Sí, un vi negre, perquè vull trencar tòpics que asseguren que a les dones només els agrada el vi blanc; no ha de ser així”, explica la Irene.

Des del principi, “la iniciativa ha tingut una resposta tan bona, i m’he sentit tan bé fent-la, que ens hem proposat treure un Microscopi cada any”. Es dirà així, amb el mateix motiu original que el va crear, però la Irene i el Laurent, copropietari del celler i parella de la Irene, destinaran els diners a altres causes benèfiques.

Per acabar, Alemany & Corrió és un dels cellers mítics de la DO Penedès, nascut a finals dels anys noranta. Tant el Laurent com la Irene es van formar a la Borgonya i han aplicat a les vinyes catalanes tècniques que més tard en la viticultura s’han assenyalat com les més bones per treballar la terra. “Sense etiquetar-nos, perquè no ens agrada, però apliquem criteris de biodinàmica, perquè ens regim per les llunes; també tenim un mapa dels sòls, fet el 2000, i que quan el vam dur a terme n’hi havia només una dotzena de fets”, diu la Irene.

La Millor Inciativa del Sector

El vi "El Microscopi" ha rebut el premi a la Millor Iniciativa del Sector, segons l'Associació Catalana de Sommeliers, que curiosament va néixer el 2014, quan l'enòloga Irene Alemany va acabar les seves sessions de quimioteràpia per guarir el seu càncer de mama.