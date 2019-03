Carme Ruscalleda: "Tot va començar al supermercat dels pares"

El supermercat Ruscalleda és una peça indispensable de l'exposició 'Carme Ruscalleda. L'essència del gust', que es va inaugurar ahir, dilluns 26 de març, i es podrà visitar fins al 29 de setembre. "Tot va començar al supermercat dels pares", diu la xef que ha sigut la dona amb més estrelles Michelin, set en total, repartides entre els restaurants de Sant Pol de Mar, Tòquio i Barcelona.

Al supermercat del carrer Nou de Sant Pol de Mar, la cuinera va començar a preparar plats per emportar, que de seguida van tenir molt bona acollida. I també va començar a elaborar botifarres, de tots els gustos, gràcies a la confiança que li feien els pares. I a poc a poc la cuinera va fent el camí cap a la creativitat culinària. Ella, que hauria volgut estudiar art, i que de fet no ha abandonat mai la passió pels colors i el traç, va veure que podia expressar-se cuinant. De fet, si la xef hagués pogut estudiar, hauria estudiat a l'Escola Massana, on va arribar a anar però per un període curt, perquè combinava els estudis amb la feina.

La fita següent, molt ben marcada en la mostra, va arribar quan es va posar a la venda la casa situada just davant per davant del supermercat. "Una vegada més, els pares van confiar en mi, i la vam comprar sencera", recorda la xef. Travessar el carrer Nou, de porta a porta, va ser el pas més important.

El 27 d’octubre del 1988, Carme Ruscalleda es posava la camisa de xef del seu propi restaurant, el Sant Pau, amb un objectiu diàfan: “No volia ser cuinera per omplir estómacs, sinó per transmetre emocions”. I així va ser com va començar un camí ple d'esforç i d'èxits.

Entre aquests èxits, el menú de colors, del 2017, en què la xef va crear 14 plats com si fossin pintats amb una paleta de colors vius. El color fúcsia, gràcies a la remolatxa i el llom de poltre. L'ambre, amb medusa, fideus d’arròs, cansalada, cacauets, curri i cúrcuma. El violeta, protagonitzat per anemone, porro, pastanaga i violeta. El gris, aconseguit amb albergínia, llimona, api, vermut i fulla d’ostra. El verd, amb bacallà, olives, pebrot, julivert i plàncton. El groc, amb llagostí, safrà, pasta d’ou i pebre Sancho. O l'atrevit blau, que va aconseguir amb escuma de clitòria i sorbet d’aigua de mar.

La gastronomia, segons Carme Ruscalleda

