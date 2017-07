Macarrons del cardenal

El xef Carles Gaig, amb una estrella Michelin, acaba d'inaugurar Gaig a Casa, un nou restaurant amb menús ajustats (19 € cada migdia), on també farà 'show cookings'. Com a amant de la cuina tradicional, ens proposa una recepta per preparar a casa.





Ingredients per a 1 persona



150 g de macarrons



3 tomàquets



1/2 ceba



25 cl de nata líquida



60 g de formatge parmesà



30 g de secret de porc



Oli



Sal





Bulliu els macarrons. Quan estiguin bullits, deixeu-los 2 minuts en l'aigua calenta. No els escorreu. I després refredeu-los estirats damunt del marbre de la cuina.



A part, en un cassó, poseu-hi nata líquida i formatge parmesà. Porteu-ho a ebullició a foc lent durant 2 hores. Aneu-ho remenant. El resultat final ha de tenir una textura semblant a una crema catalana.



Talleu a trossets el secret i sofregiu-lo amb una mica d'oli a foc viu perquè quedi gairebé com un llardó.



I encara faltarà fer el sofregit amb tomàquet i ceba a foc molt lent. El tomàquet, talleu-lo sense pell ni llavors. La ceba ha de quedar molt caramel·litzada.



Emplateu com si fos una lasanya amb l'ajut d'un motlle quadrat. Primer una capa de macarrons, després la barreja cuita de la nata i el formatge, i després una mica de carn i de sofregit. I així feu una altra capa, i ho acabeu amb una capa de macarrons i una de formatge i nata. Poseu-hi el formatge parmesà al damunt i gratineu-ho al forn durant 7 minuts a 180 ºC.

Bon profit!