Per què els tes fan distinció entre homes i dones?

De les bondats del te, la segona beguda més consumida al món després de l’aigua, se n’han escrit mil i un articles, però ara creix l’escepticisme sobre els tes adreçats concretament a les dones i els seus beneficis específics.

Al diari 'The Guardian', el doctor James Brown, de la Universitat d'Aston, ha posat en dubte que uns ingredients concrets, amb una proporció tan minsa (que acostumen a ser rosa, vainilla i nabius, entre d'altres), tinguin realment un benefici per al cos.

Dit amb altres paraules, són només reclams de màrqueting, sosté Brown, que fins i tot apunta al perill que pot suposar que algú cregui que prendre un te li donarà energia, li traurà els dolors menstruals o l’ajudarà a donar millor el pit (com s'afirma als paquets d’alguns tes adreçats a les dones).

El mateix diari apuntava que l’augment dels tes per a dones ha anat vinculat a la població mil·lennial, que lliga el te amb el ioga i l'esport, a més de la bellesa.

Per la seva banda, el dietista David Gasol sosté que, en general, la raó de l’augment dels tes adreçats a les dones es deu a una fórmula de màrqueting. "És una manera de vendre'n, malgrat que és cert que hi ha principis actius de plantes que poden tenir propietats concretes beneficioses per a les dones". Ara bé, "una infusió sempre serà un complement o un ajut subtil, i mai res més", conclou Gasol.