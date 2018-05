Per què has de deixar de menjar greixos trans?

Els greixos trans són perjudicials per a la salut i innecessaris, segons ha afirmat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha fet una crida a tots els països perquè creïn lleis per desfer-se'n.

"Hi ha evidències de pes que vinculen el fet de consumir-ne amb l'augment del colesterol, la resistència a la insulina, el greix abdominal i el risc de malaltia cardiovascular", afirma Lluís Riera, director de la consultoria Seguretat Alimentària i de l’Aigua (SAIA).

A la pràctica, els greixos trans volen dir "àcids grassos insaturats que han sigut tractats perquè siguin sòlids a temperatura ambient", afegeix Riera. "Així són fàcils de fer servir a la indústria i donen una textura agradable en boca als productes alimentaris".

Per la seva banda, la professora Sílvia de Lamo, del departament d’enginyeria química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), coincideix que cal "reduir-ne el consum al mínim". De fet, l'experta en nutrició recorda que l'impuls d'aquest tipus de greixos es va donar perquè es va creure que era millor fer servir "greixos vegetals, com l'oli d'oliva o l'oli de gira-sol". Ara bé, "com que aquests olis són líquids a temperatura ambient, i per a algunes preparacions era necessari que fossin sòlids, es va fer una reacció química per aconseguir-ho", diu De Lamo.

La reacció química, que s'anomena hidrogenació catalítica, substitueix dobles enllaços per àtoms d'hidrogen. "Amb aquesta reacció s'aconsegueixen els olis vegetals sòlids", afirma la professora. I és aquí, en aquesta solidificació, quan apareix el greix trans, com a predominant. "Com a conseqüència, aquests greixos es converteixen en pitjors que els greixos saturats d'origen animal contra els quals es volia lluitar quan es va voler partir dels greixos vegetals", sosté Sílvia de Lamo.

Els greixos trans poden trobar-se en dolços processats, a les crispetes de microones i també al 'fast food'. Una alternativa és fer que als àpats predominin els cinc elements primordials de l'alimentació saludable: verdures, llegums, fruita, cereals integrals i fruita.

Per a més informació sobre els greixos saludables, llegiu I els greixos es van tornar saludables.