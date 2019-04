Si ets conscient del que menges, practiques el 'mindful eating'

El terme anglès 'mindful eating' ha popularitzat una pràctica que metges i nutricionistes han recomanat sempre, menjar amb tranquil·litat, asseure's, no ingerir drets ni caminant i sobretot mirar el que es menja, sense pantalles ni altres mitjans que hi interfereixin.

Meditar mentre es menja vol dir concentrar-se en l'activitat que s'està fent, observar com és el menjar, ensumar-lo, assaborir-lo. Tant se val si es menja sol o acompanyat, perquè aquest tema és un altre debat, sinó que la importància recau en l'experiència sensorial, que, com ha recollit la revista nord-americana 'Time', podria repercutir favorablement en la salut.

Per la seva banda, el nutricionista Marc Vergés sosté que "la millor manera de ser feliç" és ser conscient del que és menjar. És més, "sabem que els que mengen lentament, gaudint dels gustos, acaben produint més endorfines postprandials (hormones de plaer) i, per tant, són més feliços després dels àpats que els que mengen ràpidament i sense parar-hi atenció", explica.

Així doncs, "per pair bé, cal menjar amb consciència, perquè així tots els processos digestius es produeixen de manera òptima", continua explicant el nutricionista. Menjar molt de pressa també implica que l'hormona de la sacietat no adverteixi "de quan hem de parar de menjar", afegeix Vergés.

Per acabar, la nutricionista Carla Zaplana coincideix que menjar de manera conscient "millora les digestions, perquè dona més temps per ensalivar els aliments (a la boca comença la digestió), i esmicola també els aliments, fet que alleugereix també les digestions". En canvi, com més grossos siguin els trossos de menjar que empassem, circumstància que pot passar si mengem ràpidament, "més difícil i pesada serà la digestió", diu Zaplana. A més de tots aquests beneficis, "menjar a poc a poc també és un moment dedicat a un mateix, de ser conscient en el present", conclou la nutricionista.