Per què la cervesa (com tot l’alcohol) treu la set al moment però deshidrata?

La cervesa treu la set momentània. Malgrat això aquest poder instantani que té la beguda, com que és una beguda alcohòlica, “el que en realitat fa és deshidratar”, afirma el dietista-nutricionista David Gasol.

Per què deshidrata a llarg termini? Perquè “estimula la diüresi, és a dir necessitarem fer miccions constants, i, per consegüent, perdrem líquids”. I alhora “perquè la cervesa actua com a vasodilatador, i per la sudoració perdrem també líquids”, sosté Gasol.

Com totes les begudes alcohòliques, la cervesa també afecta fetge i ronyons, “i per això no seria una opció de beguda saludable si és que se’n fa un abús”, matisa el dietista. I el terme 'abús' és important, perquè els estudis sobre les conseqüències negatives sempre es fan quan hi ha una ingesta excessiva.

Sobre l’alcohol, en general, dos coneguts germans bessons metges i presentadors del programa de ciència de la BBC, Christopher i Alexander Van Tulleken, van voler demostrar el 2015 com beure’n diàriament dos gots o o de cop, el cap de setmana, els 14 gots provocava el mateix, que el fetge de tots dos estava en mal estat. Ara bé, d’entrada qui s’emborratxava era el germà que bevia les 14 copes de cop.

