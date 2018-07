10 aliments que no has de deixar de menjar malgrat les vacances

Menjar de forma saludable fora de casa és possible. Tant la dietista-nutricionsta Marta Planas com la doctora Maria Josep Martínez-Obiols sostenen que hi ha 10 aliments que han de ser presents als àpats , i que si es tenen en ment es trobaran a les cartes de tots els restaurants. És clar que el temps de vacances està pensat per fer excepcions, com demanen totes les fórmules d'alimentació equilibrada, però si l'excepció dura 21 dies seguits pot ser ja no ho seran tant.

Sigui com sigui, la llista dels 10 aliments imprescindibles que s'han de menjar als àpats d'estiu són:

·Aigua mineral

·Fruita fresca, de temporada, que és preferible menjar-la amb pell (prèviament rentada amb agua)

·Verdura crua i cuita o bé gaspatxos

·Llegums (en amaines són ideals a l'estiu)

·Arròs integral

·Pa i pasta integrals

·Fruits secs crus

·Làctics sencers

·Carn blanca (pollastre, gall dandi, conill) a la planxa o al forn

·Peix blanc i peix blau, a la planxa, al forn o cru

Sobre aquesta llista, la doctora Ma. Josep Martínez-Obiols comenta que les verdures, tant crues com cuites, són una font d'antioxidants, minerals i vitamines, mentre les fruites d'estiu (meló, síndria, préssecs) també són ideals per hidratar el cos a l'estiu. Per això, són tan riques en agua, perquè és quan el cos més en necessita.

A l'hora d'amanir els 10 aliments, quan hi lliga, greixos saludables, com l'oli d'oliva extra verge. "I també les llavors", afegeix Martínez-Obiols. De fet, "les llavors com el llinet són ideals de portar-ne i menjar-ne a la motxilla perquè combaten el restrinyement habitual quan s'està fora de casa", diu la doctora.