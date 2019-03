Ni menjar taronges evita els constipats ni la fruita seca engreixa

Menjar taronges va bé per prevenir els constipats?

No hi ha cap evidència científica que indiqui que la vitamina C prevegi o curi els constipats (infecció microbiana). Cap estudi científic ha trobat conclusions clares i contundents del seu efecte contra els refredats i, en tot cas, és comparable al placebo. Malauradament, un excés de vitamina C comporta efectes col·laterals com nàusees, diarrees, i fins i tot pedres al ronyó.

Malgrat això, és una certesa que la vitamina C (àcid ascòrbic) és un nutrient essencial per a l’ésser humà, perquè no som capaços de sintetitzar-la en el nostre propi cos, i per això l’hem d’incorporar via la ingestió d’aliments (fruites, verdures i carn).

I, per últim, els sucs i concentrats industrials contenen un grau elevat de sucres que fan menys efectiva la incorporació de la vitamina C.

Els sucs de taronges s’han de beure de seguida perquè es perd la vitamina C?

La vitamina C és un compost que és susceptible d’oxidació. Per tant, en presència d’oxigen (aire) i llum (energia), la seva degradació s’accelera però no tant ràpidament com es diu o pensa. La vida mitjana de la vitamina C és del voltant de 15 a 20 dies a temperatura ambient però a més alta temperatura s’accelera la seva degradació com tot procés químic. És a dir, que la quantitat de vitamina C disminueix a la meitat després de 15 a 20 dies. Per tant, no cal preocupar-se en beure’s el suc de taronja natural immediatament.

La ingesta d’ous a la setmana ha de ser 2 com a màxim perquè fan augmentar el colesterol dolent?

La ingesta de més de dos ous a la setmana no hauria de ser cap problema si es combina adequadament amb d’altres aliments d’origen no animal. De fet, es pot menjar un ou al dia sense cap problema.

I és així perquè el colesterol és un component essencial per a tot ésser viu.

L’ésser humà el necessita i en sintetitza per desenvolupar el seu sistema hormonal i per la construcció, juntament amb greixos, de la membrana de cada una de les nostres cèl·lules. Així doncs, el colesterol no és dolent per si mateix.

El problema és on està ubicada aquesta molècula en el nostre cos. Tant pot ser en les nostres cèl·lules com en complexos proteínics transportadors de colesterol. D’aquests últims n’hi ha dos: de baixa o alta densitat. Els primers són els causants de la producció i deposició de greixos a les artèries del corrent sanguini amb els corresponents problemes cardiovasculars.

La por a consumir productes alimentaris que contenen colesterol (productes d’origen animal) prové del fet que molts consumidors d’aquest tipus exclusius d’aliments tenen una dieta deficitària en d’altres, com els d’origen vegetal. Per tant, es fàcil de detectar un excés de colesterol a la sang a causa d’ una malnutrició.

Les cebes de Figueres tallades i deixades en un plat ajuden a respirar millor a les nits quan s’està constipat?

No, tallar qualsevol vegetal de la família de les 'Alliaceae' i posar-los en un plat no ajuda a respirar millor a persones amb constipats, refredats o tos, ni de dia ni de nit.

Malgrat això, cal dir que els compostos responsable de l’olor característic de ceba o d’all contenen molècules volàtils amb sofre (sulfurs i disulfurs). I s’ha observat que aquestes molècules tenen propietats antimicrobianes i antioxidants quan estan presents en forma d’olis essencials que s’extreuen de cebes i alls.

Respirar els vapors d’alguns d’aquests compostos provinents de cebes o alls podria ajudar a eliminar la presència de certes bactèries, però la quantitat present en cebes i alls és tan ínfima que caldrien quilos i quilos d’aquests vegetals per veure’n un efecte real i efectiu.

Les olives i la fruits seca engreixen?

No, cap producte alimentari engreixa per si mateix. És la quantitat que ingerim, de qualsevol aliment, i l’excés d’algun component el causant d’acumular greixos en els nostres teixits corporals. La sorpresa és que menjar molt sucre o beure molt alcohol indueix a l’acumulació de greixos en el nostre cos, perquè aquests compostos són transformats en greixos pel nostre metabolisme.

Per continuar, cal assenyalar que les olives contenen un 10-15% de greixos, un 5% de carbohidrats, un 1% de proteïnes, i la resta és bàsicament aigua. La fruita seca conté un 50-55% de greixos, un 20% de proteïnes, un 20% de carbohidrats, i la resta és bàsicament aigua.

Com es pot observar, les olives (60-70%) i la fruita seca (60%) tenen un percentatge elevat en greixos si no considerem l’aigua continguda en cada aliment. Però cal tenir en compte que els greixos, així com les proteïnes i els carbohidrats, són fonamentals per a qualsevol ésser viu. Són una font de material estructural – cada cèl·lula del nostre cos necessita greixos per formar la seva membrana cel·lular – i de reserva energètica.

El valor calòric dels greixos és aproximadament dues vegades l’energia emmagatzemada en carbohidrats i proteïnes.

Menjar alls reforça el sistema immunològic?

No hi ha cap estudi que demostri que menjar alls o cebes en excés reforça el sistema immunològic.

El millor que podem fer per estar sans i minimitzar qualsevol atac al nostre cos és tenir una dieta variada i en la quantitat necessària segons cada persona. També hem d’evitar la ingesta de productes nocius (tòxics) o excessos de qualsevol mida, fins i tot de compostos a priori necessaris.