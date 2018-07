Esmorzes com si fessis un dinar o un sopar?

Els esmorzars no són àpats en què es mengen postres, és a dir, preparacions dolces, com "la indústria alimentària ha impulsat al món occidental amb els cereals ensucrats", afirma la dietista-nutricionista Martina Ferrer, que acaba de publicar a l'editorial Integral el llibre 'Desayunos saludables'.

Per tant, verdures, greixos saludables i proteïnes són els nutrients principals que haurien de conformar els esmorzars. A partir d'aquí, la variabilitat és infinita, "perquè és molt important que escoltem el nostre cos", diu Ferrer.

Dit amb unes altres paraules, "si un dia ens llevem i no tenim gana, no passa res". Ferrer aposta pel concepte de bioindividualitat, que vol dir que el nostre esmorzar pot anar-nos bé per a nosaltres, però no per a una altra persona. També cal adaptar-se a la temporada de l'any, perquè un esmorzar d'hivern pot no venir de gust de menjar a l'estiu.

A més, la dietista-nutricionista també sosté que els esmorzars s'han d'adaptar a l'activitat física que cadascú farà al llarg del matí. "Si tenim molt d'esforç físic", l'esmorzar ha de ser quantiós energèticament. En canvi, "si treballem asseguts, no caldrà tant". Tant en un cas com en l'altre, el menjar ha de ser real, és a dir, que no siguin aliments processats i industrials, que no s'assemblen gens als que han sortit de la natura.