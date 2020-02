La dietista nutricionista Virgínia Gómez relata que el primer pas per menjar bé és eliminar els aliments processats de la dieta (pizzes, menjar preparat, brioixeria industrial). “Deixa de comprar menjar en un supermercat i de demanar-ne a domicili”, afirma i aconsella en el llibre que acaba de publicar, Dietista enfurecida. Claves sobre alimentación para que no te dejes engañar (Zenith).

Ara bé, sap que aquest consell li rebaten perquè la gent li comenta que no té temps per cuinar. “Jo els responc: quant de temps es triga a obrir un pot de llegums? 20 segons com a molt”, diu. I amb els llegums, els plats que es poden elaborar seran senzills i poc costosos en temps. “Esclar que entenc que em diuen que cuinar va lligat amb hores, però llavors l’organització és la clau”, diu Gómez, que en el llibre dedica un capítol sencer a explicar com dedicar una part del dia a cuinar, i després distribuir-ho en racions per congelar-les. “Em sumo a la tendència del batch cooking, perquè certament és efectiu, i la inversió en temps es recupera perquè podem menjar bé durant molts dies”, diu.

I si tot i així la discussió continua, la dietista nutricionista argumenta que cuinar per a un mateix és cuidar-se, i precisament això hauria de fer entendre que tota la resta de conceptes aconsellats (organitzar-se, buscar fórmules poc costoses de temps) són preuats. “Els pacients m'han arribat a dir que necessitarien un cuiner personal per no tenir problemes amb l'alimentació, però jo ni tan sols estic d'acord amb aquesta idea”, afirma.

En aquesta lluita, dialèctica, la dietista nutricionista assenyala que la ultradisponibilitat dels aliments processats i el menjar a domicili ho fan molt difícil. “Si no tenim res cuinat al congelador, si no ens hem organitzat per comprar menjar de veritat, tenim una oferta molt gran, perquè la disponibilitat és immediata i a tothora”, diu. “Sé que és una temptació, perquè n'estem envoltats, però per això hem de tenir molt clars els conceptes”, afegeix.

A la pràctica, Virgínia Gómez proposa menús, amb la llista de la compra inclosa per als dinars i els sopars, i sobretot remarca el fet de no buscar excuses. “De vegades comprem pensant que hem de tenir al rebost menjar de més, sobretot dolços, per si ens ve gent a casa”, diu, i afegeix: “I llavors acaba passant que el que hi ha de més al rebost ens ho acabem menjant nosaltres”. Per tant, “deixem de tenir rebost com si fos el conte de Hansel i Gretel, i si realment algun dia algú ve a casa, ja sortirem a comprar”, conclou.

Què hi ha d'haver al rebost?

Algunes propostes, segons escriu la dietista nutricionista Virgínia Gómez en el llibre que acaba de publicar