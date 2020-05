Com fer sípia estofada amb patates i xocolata? Recepta del cuiner Oriol Castro, del restaurant Disfrutar

El cuiner Oriol Castro, dels restaurants Disfrutar i Compartir, explica com preparar a casa un ranxo mariner, que ell confessa haver extret del llibre Ranxets: La cuina a Torredembarra, publicat el 1985, i que era una recopilació de receptes populars.

Sípia amb patates

Ingredients per a 4 persones

3 sípies de mida mitjana

1 ceba tallada en juliana

5 grans d'all

100 g d'oli d'oliva verge

2 cullerades de salsa de tomàquet (també podrien ser 2 tomàquets tallats a daus)

1 cullerada de nyora triturada en pols

2 fulles de llorer

1 branqueta de farigola

1 quadrat d'una rajola de xocolata

1 got d'aigua (per coure la sèpia)

4 patates mitjanes

1 got d'aigua (per afegir amb les patates)

Una picada (opcional)

Elaboració

Aixafeu lleugerament els alls amb pell amb l'ajut d'un ganivet.

En una cassola, poseu-hi oli i afegiu-hi els alls aixafats perquè hi deixin l'aroma. Deixeu-los-hi coure sense que es cremin, fins que n'aconseguiu un color daurat. Un truc és aixecar la cassola perquè l'oli submergeixi bé els alls.

Tot seguit, afegiu-hi la ceba, tallada en juliana, el llorer i la farigola. Deixeu-ho coure uns cinc minuts perquè tot plegat agafi un color daurat. Deixeu-ho rostir una mica, però tampoc no es tracta de coure-ho molt perquè no és un sofregit.

Afegiu-hi una cullerada de nyora en pols, després dues cullerades de tomàquet i, a continuació, la sípia, tallada i neta, però amb la melsa picada.

Salpebreu-ho al gust, i afegiu-hi un got d'aigua.

Tapeu la cassola i deixeu-ho coure lentament durant 40 minuts. El temps de cocció dependrà de la mida de la sípia. El cas és que ha de quedar tova.

Mentre la sípia està coent-se, talleu les patates amb un ganivet de forma esqueixada. És com si n'arrenquéssiu els trossos. La mesura aproximada per als guisats és afegir una patata per persona.

Afegiu-les a la cassola i rectifiqueu-ho tot plegat de sal.

Passats els quaranta minuts de cocció, aboqueu-hi la xocolata i un got més d'aigua per acabar de coure-ho durant uns 10 o 12 minuts més. Rectifiqueu-ho de sal.

Bon profit!