Un llibre recull la tradició culinària del poble gitano

Sabíeu que l'expressió 'halar' referida a menjar és d'origen gitano? Aquesta i moltes altres coses s'han comentat aquest divendres en la presentació d'un llibre que ens acosta a la tradició culinària del poble gitano català. 'Halar, cuina gitana a Catalunya' és una obra que recull 34 receptes inspirades en la cultura gastronòmica d’un poble amb més de 600 anys d'història i en el qual han participat 26 dones i homes de la comunitat gitana i la Fundació Alícia.

El llibre té la voluntat de donar a conèixer la cultura gastronòmica gitana, desconeguda per a molts, i a la vegada difondre més coneixement sobre els gitanos. Des dels anys seixanta, el teixit associatiu de la comunitat gitana treballa per reivindicar la diversitat cultural a Catalunya perquè, segons Paquita Domingo, presidenta de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), "la cultura gitana és un món desconegut. La gent no té consciència de la gran riquesa que té en molts aspectes". Tot el contrari, encara prevalen molts estereotips. Per això, la lluita del col·lectiu gitano no para. La presidenta del col·lectiu assegura que porten a terme molts projectes a favor d’una major inclusió de la cultura gitana al territori català, i el llibre és un d’aquests projectes. Aquest llibre és un bon exemple d'aquesta lluita. Durant setmanes, els autors i membres de la Fundació Alícia s'han reunit per parlar sobre les vivències, orígens i experiències personals del poble gitano a Catalunya. El resultat és aquest llibre, que a part de les receptes narra les històries que hi ha al darrere. La iniciativa s'emmarca dins el Pla Integral del Poble Gitano impulsat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El conseller Chakir El Homrani ha estat present a l'acte de presentació. El Homrani creu que és un llibre pioner i una forma de "visualitzar com entre tots, des de la diversitat, construïm país". A més, ha destacat que necessitem una societat que reconegui i conegui tota la seva diversitat.

Tot i això, com en molts aspectes culturals invisibilitzats, encara queda molt per fer. "No estem estancats ni som una cultura hermètica, però, per desgràcia, la nostra cultura no és ben reconeguda dins la societat" conclou Domingo. Per això segueixen lluitant contra l'antigitanisme i visibilitzant figures del seu col·lectiu allunyades dels estereotips. "El bon sentiment del gitano, la seva figura de mediador per solucionar els problemes i imprevistos", diu, com a exemples.

A poc a poc, però, aquest treball d'organitzacions gitanes va donant fruit, com es demostra amb "Halar, cuina gitana a Catalunya". El llibre comunica i visibilitza part del seu patrimoni cultural i ens empeny a fer un exercici de reflexió sobre la riquesa cultural que ens aporta. Això és el que al llibre s’anomena 'know how', que vol dir aprendre sobre els costums i trets culturals d'un altre poble per saber conviure en comunitat.