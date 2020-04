Què faig amb els retalls de verdures que tinc a la nevera

Les verdures i les hortalisses són imprescindibles en els menús diaris, ja que aporten beneficis essencials a l’organisme, com són les vitamines i els minerals. Per això, els nutricionistes recomanen posar-ne en tots els àpats, fins al punt que siguin la meitat del que es mengi.

Hi va haver un temps en la nutrició en què els aliments recomanats s’indicaven en una piràmide, a la base de la qual es deia quins eren els aliments que més s’havien de consumir. Passat el temps, els nutricionistes van creure que el concepte geomètric era molt abstracte i van preferir explicar-ho amb un plat, l’interior del qual es divideix en dues meitats. En una de les meitats hi ha d’haver verdures, i l’altra meitat es divideix en dos quarts: un quart per a les proteïnes i un altre quart per als hidrats de carboni.

Com que les verdures són les que hi tenen més pes -i la primavera és el temps de les més gustoses-, us expliquem receptes per assaborir-les. Ara bé, partim de la idea que una mateixa verdura (com ara les pastanagues) pot anar bé per a més d’una recepta (per a la lasanya i per al pa de pessic de pastanaga). L’objectiu és aprofitar tots els retalls i puntes que sovint queden d’una recepta i fer-los servir per a altres plats.

Lasanya de verdures i carn

Recepta dels cuiners Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, dels restaurants Disfrutar i Compartir.

Ingredients per a 8 persones

18 plaques de pasta per a lasanya

Per al farcit

2 cebes de Figueres

3 carbassons

1 pebrot ben vermell

5 pastanagues

2 porros ben macos

400 g de carn picada de porc

400 g de carn picada de vedella

350 g de tomàquets de penjar

Per a la beixamel

80 g de farina

50 g de mantega

800 ml de llet sencera

Orenga seca

Sal

Pebre negre

Nou moscada

150 g de sucre

Oli d’oliva verge extra

Formatge ratllat

Elaboració

Comenceu netejant totes les verdures per separat. A continuació, talleu-les a daus petits.

Tingueu especial cura amb la part superior dels porros, perquè no hi ha de quedar gens de sorra.

Tingueu especial cura amb la part superior dels porros, perquè no hi ha de quedar gens de sorra. Després poseu la carn a rostir en una cassola amb una mica d’oli d’oliva ben calent.

Un cop la carn estigui rostida, afegiu-hi els tomàquets ben nets i tallats a quarts. Deixeu que el conjunt sofregeixi bé.

Un cop la carn estigui rostida, afegiu-hi els tomàquets ben nets i tallats a quarts. Deixeu que el conjunt sofregeixi bé. Una altra manera més ràpida, i perquè els més petits de la casa no es cansin del plat, és triturar, amb ajuda d’un robot de cuina, cada una de les verdures.

Un cop fet això, escalfeu oli en una cassola (amb un dit d’oli en tindreu prou).

Piqueu la ceba i afegiu-la a la cassola, que ja tindrà l’oli calent. Procureu que la ceba no agafi color. A continuació, afegiu-hi el porro i la pastanaga.

Passats 2 minuts, afegiu-hi el pebrot vermell i, 2 minuts després, els carbassons.

Salpebreu al gust i deixeu-ho coure.

Salpebreu al gust i deixeu-ho coure. Quan les verdures, d’una banda, i la carn, de l’altra, estiguin a punt, ajunteu-ho tot a la mateixa cassola i rectifiqueu-ho altre cop de sal i pebre. Ja tindreu acabat el farcit.

A continuació, hidrateu les plaques amb aigua calenta durant uns 10 minuts, que és el temps de posar una mica d’ordre a la cuina. Procureu que les plaques quedin separades entre elles.

Un cop hidratades, munteu una base amb plaques de pasta i una capa de farcit al damunt, fins a tenir un total de tres capes de verdures amb carn. Finalment, cobriu-ho amb més plaques de pasta.

A continuació prepareu la beixamel, que podreu fer en una cassola. Coeu la farina amb la mantega fosa i, tot seguit, afegiu-hi la llet calenta. Un cop arrenqui el bull, ja ho tindreu a punt. Només us faltarà salpebrar-ho al vostre gust i ratllar-hi una mica de nou moscada.

Un cop tingueu acabada la beixamel, feu-la servir per cobrir la lasanya. Per acabar, afegiu-hi una capa de formatge i gratineu-ho durant 20 minuts a 180º.

Una hamburguesa vegetal amb mil i un retalls de verdures

El nutricionista Àlex Vidal ens proposa una recepta que permet reciclar totes les verdures que es tinguin a mà. A la seva recepta es fan servir pastanagues i tomàquets, però es poden fer servir altres verdures.

Ingredients

3 pastanagues

100 g de flocs de civada

30 g de panses

2 tomàquets secs en oli d’oliva

250 g de cigrons

Elaboració

Agrupeu tots els ingredients i tritureu-los, amb una batedora elèctrica, fins que obtingueu una massa homogènia.

Procureu no fer les hamburgueses massa grosses, perquè si no, amb la cocció, es podrien trencar.

A l’hora de coure-les, es poden fer tant al forn com a la planxa.

Pastís de pastanaga

La pastissera Carla Peyron proposa aprofitar les pastanagues per fer una preparació dolça. Peyron és professora de MasterChef, i actualment està treballant a l’obrador de gelateria del pastisser Alain Chartier, a França.

Ingredients

2 ous

170 g de sucre de canya

170 g de farina fluixa

3 g de llevat químic

180 g de pastanaga ratllada

50 g d’aigua mineral

5 g de bicarbonat sòdic

60 g de mantega

Elaboració

Per començar, tritureu la pastanaga ratllada amb el bicarbonat.

Munteu els ous amb el sucre i aneu-hi incorporant la farina i el llevat, que prèviament haureu tamisat.

Després poseu-hi la pastanaga i la mantega.

A continuació, aboqueu-ho en un motlle i poseu-ho al forn a 155º durant 20 minuts.

Passat aquest temps, deixeu-ho refredar fora del forn. Quan estigui fred, desemmotlleu-ho.

Pasta amb carbonara de carbassó

La professora Ana Casanova, del CETT-UB, centre universitari de turisme, hoteleria i gastronomia, aposta per fer servir els carbassons per elaborar una pasta amb carbonara de carbassó.

Ingredients

200 g de pasta

1 carbassó petit, rentat i tallat a mitges llunes

6 talls de cansalada viada a tires

Farigola fresca

Oli d’oliva

Pebre negre

Sal

Per a la salsa

175 ml de crema de llet

2 rovells d’ou

Formatge parmesà ratllat



Per a la beixamel

100 g de farina

50 g de mantega

800 ml de llet sencera

Orenga seca

Sal

Pebre negre

Nou moscada

150 g de sucre

Oli d’oliva verge extra

Formatge ratllat



Elaboració

En primer lloc, coeu la pasta en una olla amb aigua abundant i una mica de sal.

A continuació, escorregueu la pasta amb l’ajuda d’un colador. Guardeu dos cullerots de l’aigua de la cocció, perquè després s’hauran d’afegir a la salsa.

Tot seguit, en una paella amb una mica d’oli d’oliva, daureu una mica la cansalada. Un cop feta, afegiu-hi el carbassó, la sal, el pebre negre i la farigola fresca i saltegeu-ho tot fins que els carbassons estiguin cuits. Reserveu-ho en calent.

En un bol, barregeu la crema de llet amb els rovells d’ou i el parmesà ratllat i afegiu-hi sal i pebre negre al gust.

Per acabar, afegiu la pasta a la barreja de carbassó i cansalada. Poseu-hi també la nata amb els rovells i l’aigua de la cocció de la pasta. Remeneu-ho molt bé i amb cura.

Quan ho serviu al plat, podeu posar-hi més parmesà ratllat i farigola fresca per sobre.



NOTA

Aquest plat té, a més, moltes variants, ja que es pot preparar amb qualsevol tipus de pasta o, si es prefereix, substituir alguns dels aliments: canviar la cansalada per pernil, per exemple, o la farigola fresca per qualsevol altra planta aromàtica.

Cal tenir en compte, però, que la salsa és una variant de la carbonara, ja que l’original no porta crema de llet.