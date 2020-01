Com es fa el pollastre amb Marsala? (recepta)

La Italiana, especialitzada en pasta fresca i en plats per emportar, va obrir portes per primera vegada al carrer del Bonsuccés de Barcelona el 1904. Avui és el refugi de les receptes tradicionals italianes, concretament les de la família Rivali, procedent de Gènova.

Ingredients (per a 4 persones)

500 g pit de pollastre tallat a daus

Farina blanca (per arrebossar)

50 ml de vi de Marsala

200 ml caldo de pollastre

Sal

Pebre

Mantega

Oli d’oliva verge extra

(Opcional: la punta d’una cullera de maizena)

Preparació

Salpebreu el pollastre i tot seguit enfarineu-lo. Reserveu-lo.

En una paella poseu-hi mantega i oli d’oliva. Quan la mantega estigui desfeta, afegiu-hi el pollastre perquè s’enrosseixi. Retireu-lo.

A la paella on heu fregit el pollastre, tireu-hi el vi de Marsala. Vigileu perquè l’alcohol pot aixecar flama sobretot si teniu el foc viu.

Un cop barrejat el vi amb l’oli i la mantega on s’havia fregit prèviament la carn, torneu a abocar-hi els daus de pollastre.

Tot seguit, aboqueu-hi el caldo de pollastre. Cuineu-ho a foc baix.

Si la salsa no s'espesseix, poseu una punteta de maizena directament a la salsa; no la poseu al pollastre. És un truc per lligar-la.

Passats 10 o 12 minuts, ja podreu retirar la paella del foc i estarà a punt per menjar.

NOTA:

Com més bo sigui el vi de Marsala que feu servir, millor serà el resultat de la recepta.

Bon profit!