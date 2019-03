Pastís de formatge amb Flor del Cadí

Ricard Formoso és el cap de cuina de la Bodega La Puntual, situada al carrer de Montcada de Barcelona, on cuina tapes, arrossos i altres platets de la cuina Mediterrània, sempre pensats per compartir. A més, La Puntual destaca per la secció destinada a fer vermuts, amb embotits i llaunes, que és just a l’entrada del restaurant i està pensada per a aperitius del cap de setmana i diaris.

Ingredients per a 6 pastissos de formatge

50 g de formatge Flor del Cadí

500 g de formatge cremós

30 g de formatge blau

8 ous

30 grams de maizena

500 g de nata líquida

250 grams de sucre blanc

Mantega per untar el motlle

Per a la guarnició

Avellana mòlta (opcional)

Compota de maduixa (opcional)

Preparació

Talleu el formatge Flor del Cadí per la meitat i d’una de les meitats feu-ne trossos petits, que reservareu en un plat.

Talleu una part de formatge blau i prepareu la quantitat que necessiteu del formatge cremós. Reserveu-los.

A continuació, col·loqueu 8 ous en un bol i bateu-los enèrgicament. Després poseu-hi la maizena i torneu-ho a remenar. Reserveu-ho.



En una olla per anar al foc, escalfeu la nata líquida juntament amb el sucre. Quan la barreja de nata i sucre arrenqui el bull, retireu-la del foc.

Col·loqueu tots els formatges en un bol ample i barregeu-los juntament amb la nata i el sucre que haureu retirat del foc. Remeneu-ho bé amb unes varetes de mà. Tot seguit, afegiu-hi els ous batuts i continueu remenant-ho amb les varetes perquè tots els ingredients s’amalgamin ben bé.

El pas següent serà triturar-ho amb la batedora elèctrica, perquè us quedi una textura líquida i homogènia.

Un cop ben batut, trieu si voleu col·locar tota la preparació en un motlle gran o bé de mida individual. Sigui com sigui, unteu el motlle amb mantega i, tot seguit, ompliu-lo amb la barreja que acabeu de batre.



Col·loqueu el motlle al forn a 200 graus durant 12 minuts. És molt important que controleu el temps, perquè la textura del pastís canvia si passa més temps dins del forn.



Passats els 12 minuts, desemmotlleu el pastís i poseu-lo en un plat juntament amb compota de maduixa i un pensament d’avellana mòlta com a guarnició, ingredients que també podeu canviar per uns altres.

Bon profit!