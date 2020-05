Com fer macarrons de rostit amb trompetes de la mort i porc Duroc? Recepta del cuiner Ignasi Camps, de Cantonigròs

El cuiner del restaurant Ca l'Ignasi, de la població de Cantonigròs, explica com preparar a casa els macarrons a partir de les restes de la salsa d'un rostit, que tritura prèviament abans de començar a preparar el plat de pasta.

Macarrons amb suc de rostit, trompetes i costelló de porc Duroc de l’Ignasi Camps

Ingredients

Per a 4 persones

300 g de costellam de porc (si pot ser, Duroc)

400 grams de macarrons ratllats

250 g de trompetes de la mort

4 cullerots de suc de rostit de pollastre

4 cullerades soperes de salsa de tomàquet

200 g de formatge d’ovella (del Serradet de Berneres de Sant Martí Sescorts si pot ser)

Oli d’oliva

Sal

Elaboració

El pas previ a aquesta recepta és haver fet un rostit de carns amb panses i pinyons, que podeu haver fet un altre dia. Per fer un rostit es necessita un pollastre o bé quatre carcanades de pollastre, tres cebes de Figueres, tres tomàquets madurs, una branca de canyella, tres fulles de llorer, herbes aromàtiques, oli d’oliva, un got de vi ranci, prunes seques i pinyons. Tot plegat es fiqui al forn perquè es cogui. Després, el suc restant que us hagi sobrat el tritureu i el reserveu per a aquesta recepta.

Si us voleu saltar aquest primer pas, feu servir una bona salsa de tomàquet, i en feu un sofregit lent amb ceba.

Les trompetes de la mort les podeu fer servir o bé fresques o bé congelades, que prèviament haureu saltat en una paella amb un fil d’oli.

En un cassola, poseu a bullir els macarrons amb un pensament de sal. Deixeu-los bullir durant dotze minuts seguits. Després escorreu-los, passeu-los per aigua freda i reserveu-los.

Salpebreu la costella de porc, remeneu-la i poseu-la a rostir en una paella amb oli. Hi ha de quedar ben fregida.

Tot seguit, poseu-hi les cullerades del suc triturat del rostit o bé quatre de salsa de tomàquet. Un truc per fer salsa de tomàquet és fer servir les pells del tomàquet, que prèviament podeu haver congelat, i quan en tingueu un bon grapat les descongeleu i les tritureu. Us quedarà una salsa dolça i poc àcida.

Deixeu que hi faci xup-xup fins que la costella s’estovi i la salsa es comenci a tallar. Aleshores hi afegiu les trompetes. Remeneu-ho i deixeu-ho cinc minuts perquè faci xup-xup.

Mentrestant, ratlleu formatge d’ovella. Reserveu-lo.

Quan el costellam amb les trompetes i la salsa estigui preparat, tireu-hi els macarrons bullits. Remeneu-los juntament amb la resta d’ingredients. Si us queda una mica sec, afegiu-hi un cullerot d’aigua.

Un cop ben remenats, ja podreu servir-los en un plat. Tireu-hi el formatge ratllat per sobre, a quantitat generosa, i ja estarà a punt per menjar.

Bon profit!