Crema de llima amb fruita vermella i suc de maduixa

El pastisser Eric Ortuño codirigeix la nova escola de pastisseria L’Atelier, situada al carrer de Viladomat de Barcelona.

Per a 3 preparacions

Crema de llima

170 g de xocolata blanca

115 g de llet

3 fulles de gelatina

20 g d'aigua

200 g de nata líquida

½ pell de llima ratllada

Per al guarniment

Maduixes

Fulles de menta

Gerds



Poseu en una cassola per anar al foc la llet de vaca i ratlleu-hi per sobre mitja pell d’una llima. Tot seguit, porteu-ho a ebullició. Just quan comenci a bullir, retireu la cassola del foc i introduïu-hi la gelatina, prèviament hidratada amb aigua. Reserveu-ho fora del foc.

Mentrestant, en un bol, aboqueu-hi la xocolata blanca i la llet, i remeneu-ho un moment perquè la xocolata s’hi desfaci. Després, amb l’ús d’una batedora elèctrica, bateu els dos ingredients perquè quedin ben emulsionats. L’últim pas serà afegir-hi la nata líquida, i bateu-ho de nou perquè quedi ben fi.

Agafeu els gots i ompliu-los del contingut que acabeu de preparar, perquè serà la base de les postres que esteu preparant.

Suc de maduixa

250 g de maduixots

60 g de sucre



En una cassola per anar al foc, col·loqueu-hi els maduixots i després el sucre a foc suau. Poseu-hi un paper film per sobre, perquè així aconseguireu que el suc no s’evapori i hi quedi tot concentrat. Deixeu que es cogui durant una hora sencera. Una hora més tard, coleu-ho.

Col·loqueu el suc de maduixa per sobre de les preparacions que teníeu reservades; quedarà com si fos una capa més. Per acabar, poseu-hi per sobre fruita, maduixes naturals tallades per la meitat, gerds i unes fulles de menta. De fet, podeu posar-hi altres fruites que us agradin.

Bon profit!