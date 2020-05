Com fer l'ensaladilla russa del restaurant Les Cols d'Olot? Recepta de la cuinera Fina Puigdevall

La cuinera Fina Puigdevall juntament amb la cap de cuina, Martina Puigvert, expliquen com preparar a casa un plat mític de la carta del restaurant Les Cols, amb dues estrelles Michelin.

Ou amb verdures a l’estil de l’ensaladilla russa

Ingredients per a 4 persones

Pastanagues

Patates

Mongeta tendra

Pebrots vermells

Ous

Blat de moro

Oli d’un pot de tonyina

Maionesa

Sal

Oli d’oliva

Elaboració

Comenceu escalivant els pebrots al forn. Mentrestant, bulliu les patates i les pastanagues a partir d’aigua freda en una cassola. Per contra, les mongetes tendres les afegireu en una altra cassola en què l’aigua ja hagi començat a bullir.

Per anar fent temps, prepareu la maionesa. Al vas d’una batedora, poseu un ou, l’oli del pot de la tonyina, i bateu-ho tot junt per crear la maionesa.

Els ous, tireu els ous en una cassola amb aigua bullent i vinagre, en una proporció de tres quarts d’aigua bullent per una de vinagre, perquè així es faran més ràpidament. Al cap de tres minuts, traieu-los amb l’ajut d’una cullera escumadora i poseu-los en un bol amb aigua freda per tallar-ne la cocció.

Quan la mongeta ja estigui bullida, tritureu-la amb l’ajut d’una batedora elèctrica o de l’aparell elèctric que tingueu. Perquè el puré de mongeta quedi bé, poseu-hi una mica de l’aigua amb què l’heu bullida. Reserveu-la en un plat fondo.

Feu el mateix amb la pastanaga, que també l’heu de triturar per una altra banda. Reserveu-la en un plat fondo.

Peleu les patates, saleu-les amb sal i oli i aixafeu-les amb una forquilla.

A continuació, tritureu el blat de moro. I reserveu-lo en un altre plat.

Peleu els pebrots prèviament escalivats. Tritureu-los i reserveu-ho en un plat.

Quan tots els purés estan preparats, ja podreu emplatar. En un bol fondo, feu una base de la patata, i aixafeu-la amb la forquilla. Feu-hi com un niu, i hi poseu l’ou a sobre. Després la maionesa (si la trobeu espessa, poseu-hi una mica d’aigua per fer-la més lleugera). I ara serà el torn d’afegir-hi cullerades dels diferents purés que teniu preparats; de pastanaga, de mongeta, de pebrot i el blat de moro. Saleu-lo al vostre gust.