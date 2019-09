Arròs negre de sípia

Carlota Claver és la cuinera del restaurant La Gormanda, a Barcelona, on cuina productes de temporada amb receptes a foc lent basades en el receptari tradicional.

Ingredients per a 4 persones

50 g de ceba blanca seca

300 g de tomàquet de pera

30 g de nyora hidratada i pelada

1 sípia (entre 500 i 700 g)

2 grans d’all

3 g de safrà

Julivert

Oli d’oliva verge extra

Aigua mineral

Sal

400 g d’arròs de la varietat Marisma

Per fer el fumet

Peix de roca (lluernes, aranyes, crancs, galeres)

Ceba

Nap

Xirivia

Pastanaga

Api

Fonoll

Tomàquet

Herbes aromàtiques

Vi blanc

Aigua mineral

Enforneu els peixos perquè, quan es torren, se’n potencia el gust. Mentrestant, en una olla fonda, coeu a foc lent la ceba, el nap, la xirivia, la pastanaga, l’api, el fonoll i el tomàquet. Ha de quedar com de textura de compota.

Quan ja estiguin ben cuites les verdures, afegiu-hi els peixos passats pel forn i el vi blanc. Quan el vi blanc s’hagi reduït, afegiu-hi l’aigua mineral i les herbes aromàtiques. Ha de bullir tot junt ben bé mitja hora. Reserveu-ho calent.

Allioli per al guarniment (opcional)

Alls confitats

Oli d’oliva verge extra

Ou

En una paella, confiteu grans d’all amb l’oli d’oliva. I després munteu l’allioli amb els alls confitats, l’oli d’oliva verge extra i l’ou.

Guarniment verd (opcional)

Espàrrecs verds

En una paella amb oli d’oliva, salteu els espàrrecs, prèviament tallats a trossos.

Per al guarniment final del plat

Fils de xili (pebrot sec)

Sal Maldon

PREPARACIÓ

Comenceu pelant la ceba, tallant-la a làmines i després a daus petits. Reserveu-la en un bol.

Continueu amb els tomàquets. Peleu-los i talleu-los a rodanxes i després a daus petits.

Prepareu la nyora, que haureu hidratat i pelat prèviament per extreure’n la polpa.

Tot seguit, sofregiu primer la ceba. Quan estigui caramel·litzada, afegiu-hi el tomàquet i, finalment, la nyora. Tot plegat pot suposar entre 30 i 45 minuts, a foc lent.

Mentrestant netegeu la sípia. Retireu-ne el cap del cos. Reserveu la melsa i també la bossa de la tinta perquè les col·locareu més tard a l’arròs. Descarteu de l’exterior la barqueta, és a dir, l’espina dorsal de la sípia.

Un cop neta, comenceu a tallar la sípia a trossos petits. Daureu-los en una paella i després afegiu-los al sofregit que ja tindreu preparat.

A continuació, talleu l’all i quedeu-vos dos grans nets, que tallareu per la meitat. Tot seguit, col·loqueu-los en el got d’una batedora juntament amb el safrà, el julivert, l’oli d’oliva verge extra i un rajolí d’aigua mineral. Bateu-ho tot fins que quedi com una picada verda. Reserveu-la.

A la mateixa paella on teniu el sofregit i la sípia aboqueu-hi l’arròs en cru. Barregeu-lo i afegiu-hi també la tinta i la melsa de la sípia. Remeneu-ho tot bé.

Tot seguit, aboqueu-hi el fumet, calent, que cobreixi els ingredients, i deixeu-lo bullir durant 12 o 13 minuts. Tireu-hi sal. Durant aquest temps, remeneu de tant en tant, perquè el fumet es lligarà bé amb l’arròs. I de tant en tant aneu afegint fumet perquè no quedi sec.

Quan quedin els tres últims minuts de la cocció del peix, afegiu-hi la picada verda que teniu preparada.

Emplateu l’arròs i poseu-hi per sobre els trossos d’espàrrec saltats. Podeu posar alguna altra verdura petita de guarnició i també bolets, si ho desitgeu.

El toc final (opcional) seran uns puntets d’allioli d’alls confitats, fils de xili i escates de sal Maldon.

Bon profit!