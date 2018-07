El cuiner Albert Mendiola, premi Carxofa d'Or de Sant Boi de Llobregat, acaba d'inaugurar a Barcelona el restaurant Mariomorena, on proposa plats amb producte de proximitat, cuinats de manera creativa i atractiva. A Sant Boi manté obert el primer Mariomorena, també amb productes de proximitat.

Per a 1 persona

¼ d'un enciam romà

2 branques d'api

1 rave

2 naps mini

Nous

Per a la salsa de mostassa

Mostassa groga

Mostassa antiga

Mel

Preparació: barregeu mostassa groga amb mostassa antiga i mel.

Per a la decoració final del plat

Pètals de flors (optatius)

Talleu per la meitat un enciam romà. Passeu per la planxa, volta i volta, aquesta meitat de l'enciam. Quan les fulles exteriors comencin a estar cuites, traieu-lo de la planxa i talleu-lo un altre cop per la meitat. Per a una persona, un quart de l'enciam fa de primer plat. L'altre quart podeu reservar-lo per a altres preparacions.

Ara continueu per un dels apis, que també passareu per la planxa, volta i volta.

Després tocarà tallar els naps i el rave a rodanxes fines i primes. I després agafeu l'altre api, el que és cru, i talleu-lo amb un pelador (com els de pelar fruites) perquè quedin com fils. Poseu els fils d'api dins d'un got i amaniu-los amb un raig d'oli d'oliva.

El següent pas serà muntar el plat. Poseu l'enciam cuit a la planxa al mig d'un plat pla. Per sobre afegiu-hi els raves, els naps, l'api cuit a la planxa i la salsa de mostassa, que tirareu per sobre de l'enciam, des del principi fins al final. Els tocs finals seran les nous, els fils de l'api cru i els pètals comestibles de flors.

Bon profit!

Nota:

Albert Mendiola opta per batejar aquest plat, en què al restaurant cou l'enciam a la brasa, amb el nom d'amanida Waldorf, com a homenatge a un plat clàssic de la cuina internacional.