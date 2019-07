“En una cuina 100% ecològica, cal entendre que els ingredients s'acaben”

En una cuina 100% ecològica, com és la del restaurant 1497, situat dins del complex hoteler Mas Salagros EcoResort, a Vallromanes, “cal entendre que els ingredients s’acaben”, assegura el xef Beniamino Campolo, que gairebé diàriament canvia els plats de la carta segons els ingredients ecològics que els productors fan arribar a la cuina. “El que més costa en una cuina ecològica com la nostra és la continuïtat, perquè la temporada dels productes és curta, però alhora és el nostre gran repte”, explica Campolo.

Ser coherent com a cuiner ecològic vol dir acceptar que “arriba un moment que les síndries ecològiques s’han acabat malgrat que potser al mercat encara n’hi ha unes bones piles, però no seran les que ens proveeixen els nostres pagesos”, continuar explicant Beniamino.

O encara més. “El mateix dia el pagès em pot trucar i em pot dir que els bròcolis no estan bé aquell dia”, continua dient el xef. En l’ecologia, els productes no són il·limitats, no hi ha grans produccions, “i just és el que valorem, malgrat que ens toqui modificar tota la carta”, diu el cuiner. Dit amb altres paraules, “la monotonia no és la característica en un restaurant gurmet com el 1497, basat en la seva totalitat en l’alimentació ecològica”, diu el cuiner.

Per continuar, Mas Salagros EcoResort està envoltat d’horts propis, que abasteixen els tres restaurants (el 1497, el Cibus i el Wine Bar) que donen servei al complex hoteler. “Plantem els productes segons el que preveig que voldré cuinar cada temporada”, diu el xef.

Cada un dels tres restaurants és diferent, i alhora tots tres són complementaris. Mentre el 1497 és el gastronòmic, amb un menú de degustació de 85 €, el Cibus està especialitzat en arrossos i en carns a la brasa, i el Wine Bar és el més informal, basat en tapes (braves, guacamole, croquetes, torrades...).

Per acabar, l’oferta de Mas Salagros es completa amb un 'spa', gestionat per Aire Ancient Baths, que, a més del recorregut termal, també ofereix programes de massatges ecològics.

Gaspatxo de maduixa

Del xef Beniamino Campolo, de Mas Salagros EcoResort

Ingredients:

1 kg de tomàquet madur en branca

130 g de pebrot verd italià

60 g de ceba tendra

3 g d’all pelat

100 ml d’oli d’oliva extra verge

20 ml de vinagre de poma

1 kg de maduixes madures

300 ml d’aigua

12 g de sal

Preparació:

1. Poseu tots els ingredients nets en un recipient gran, excepte l’oli d’oliva extra verge.

2. Tritureu tots els ingredients fins que la consistència sigui cremosa, i aleshores afegiu-hi l’oli d’oliva extra verge a poc a poc. Com si es tractés d'una emulsió.

3. Passeu el gaspatxo pel colador fi i deixeu-lo reposar tres hores a la nevera.

4. Serviu-lo fred.