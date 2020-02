8 restaurants per anar amb els amics

Sortir a menjar fora de casa amb els amics no necessita cap excusa en el calendari. Ara bé, la sèrie nord-americana Parks and recreation es va inventar en un capítol emès el 2010 que el 13 de febrer era el dia adequat per fer-ho i el va batejar com a Galentine’s Day (que vindria a ser el Sant Valentí de l’amistat). A partir de llavors la proposta ha agafat volada i s'ha popularitzat. Fins i tot les editorials se'n han fet ressò amb llibres de receptes i escrits sobre l’amistat. Sigui com sigui, a casa nostra compartir plats amb els amics és una vella (i bella) tradició, i d'aquests àpats amb persones que estimem sempre ens acostuma a quedar-nos el bon record lligat a aquell menjar i a aquell restaurant. Per tot plegat, us proposem vuit restaurants on anar amb els amics aquest 13 de febrer o qualsevol dia de l'any.

A Barcelona

Restaurant Seventy Barcelona

La carta del restaurant Seventy Barcelona, situat dins de l’hotel homònim, al carrer Còrsega de Barcelona, abraça tots els gustos. Els amants dels risottos en trobaran de dos tipus, a la milanesa i el de ceps. Els que són més de carn hi trobaran entrecots de vedella, cuits a la cocció desitjada, i un rosbif amb salsa de carn i de ceba per llepar-se’n els dits. Per als que prefereixen peix, la proposta és demanar el del dia (variable segons l’oferta del mercat), cuit a la planxa o a la brasa i acompanyat d’amanida, verdura o patates cuinades de diferents maneres (al forn, saltejades o fregides). I si els segons plats són per a tots els gustos, els primers plats, per compartir, també segueixen aquesta opció: croquetes de pollastre de pagès; ous ferrats amb pernil ibèric; amanides de ventresca de tonyina i ceba, i, atenció, coca d’escalivada amb formatge de cabra. Per tastar-ho tot, hi ha una taula ideal per a grups grans: rectangular, allargada, de fusta massissa, amb vistes al pati interior, enjardinat.

Preu per persona: 30 €

Babula Bar

Per als que els agradi provar plats del món, el Babula Bar és una bona opció, ja que ens permet anar, sense moure'ns de la taula, des de Mèxic fins a la Xina. A més, la forma del restaurant –tubular i allargat– és còmoda per fer-hi un àpat i continuar amb els còctels, que també és una especialitat del restaurant. A la carta, les opcions més recomanades són el ceviche, que el restaurant anomena “històric” i està fet amb pop, corball i vieira, i, esclar, la llet de tigre amb fruits vermells. Un altre plat per viatjar a altres continents és la cevichada, feta amb tonyina, que proposa provar els ingredients típics de Mèxic i el Perú. Entre els plats calents, diguem-ne exòtics, hi ha els dumplings (crestes cuites al vapor), farcits de galtes de vedella amb vi negre i caldo reduïts. Destaquen per la melositat de la carn, embolcallada amb la pasta de farina, també tendra per la cocció al vapor.

Preu per persona: 20-30 €

Mediamanga

Anar al Mediamanga, al carrer Aribau de Barcelona, és provar la felicitat pel producte, de gran qualitat, i les coccions creatives. Alguns dels exemples: els rovellons amb carpaccio de gambes, les espardenyes amb ous ferrats, el tàrtar... Si hi aneu a sopar amb amics que acostumen a fotografiar els plats que mengen, mireu de no menjar-vos-els freds, perquè les presentacions del Mediamanga són de foto. I entre les millors recomanacions, els arrossos (de tots els tipus, secs i caldosos), les croquetes (grosses i molsudes) i les postres (no deixeu de provar el coulant de xocolata ni el tiramisú).

Preu per persona: 40-50 €

Benzina

La pasta italiana és la protagonista del Benzina, situat al carrer Pere Calders de Barcelona. Els espaguetis a la carbonara autèntica –és a dir, amb ous i no amb crema de llet–, els raviolis farcits de carbassa, els risottos i els nyoquis són alguns dels plats que brillen a la carta, que també satisfà tots els gustos (omnívors, carnívors i vegans).

Preu per persona: 30 €

A Tarragona

Frida

Situat davant de la catedral de Tarragona, és a dir, amb molt bones vistes, el Frida convida a sentir-s’hi com a casa. De fet, està situat a l'interior d'una casa, amb diferents habitacions, espais i pisos, pati inclòs. Els colors llampants, la música i la decoració estan pensats expressament per traslladar els comensals fins a Mèxic, i la carta segueix la tònica del país dels Estats Units, que és tendència. Algunes de les recomanacions són el taco de camarones cruixents amb romesco; l'aguachile de vedella i xilis, i la crema d'elote. Per postres, no us podeu perdre el borratxo (pa de pessic) amb tequila, taronja i maracujà.

Preu per persona: 22 €

A Cunit

L’Arrosseria de Cunit

Si us agraden els arrossos i les fideuàs, que potser són els plats més ideals per compartir amb els amics, l’Arrosseria de Cunit és el vostre restaurant. Amb una sala gran, espaiosa i lluminosa, podreu tastar-hi els arrossos de temporada, com ara els fets amb calçots, galeres o gambes. Atenció també amb l’arròs caldós de llamàntol. Entre els primers plats per picar hi ha galeres a la romana, una de les novetats de la carta de febrer; el carpaccio de gambes amb cors de carxofa; les anemones de mar fregides, i els calamars a la romana. I tot plegat davant del mar.

A Tàrrega

Naïm

En plena temporada de calçots, fer una calçotada amb els amics és una de les activitats preferides: agermana mirant el cel una vegada i una altra. A Tàrrega, al carrer Sant Roc, el cuiner Genís Costa els cou primer a la planxa i després al forn i, per tant, els serveix “sense feina”, és a dir, perquè els comensals se’ls mengin amb forquilla i ganivet, sense embrutar-se les mans del socarrim. Entre els segons plats del menú de calçotada podreu triar entre dos plats de carn (costelló o entrecot sense os) i dos plats de peix (gambes llagostineres i peix fresc segons la temporada). Per postres, formatges artesans de Palau d’Anglesola, gintònic (també forma part de les postres a triar!), pastís de formatge i dolços amb xocolata. I per a qui ho prefereixi, fruita de temporada.

Menú dels calçots: 21 € (amb quatre primers per escollir, quatre segons per escollir i quatre postres per escollir amb el pa, l’aigua i l’IVA inclòs).

A Anglès

L’Aliança 1919 d’Anglès

Cristina Feliu, la cap de sala del restaurant L’Aliança 1919 d’Anglès, i Àlex Carrera, el cap de cuina, proposen per als grups d’amics fer el menú de tradició, que consisteix en plats del receptari català però passats pel sedàs de la cuina de L’Aliança. El menú de tradició està format per brou d’escudella; oliva líquida; bombó d’escalivada i vermut; ou ecològic amb Royal de foie, carxofes i anguila fumada; caneló de pularda rostida; bacallà fregit; costella amb pèsols del Maresme i salsafí; formatges catalans i, de postres, poma verda amb gingebre, alvocat i iogurt i, finalment, xocolata, cacauet i més xocolata.

Entre altres opcions de la carta hi ha la proposta del menú de degustació (de 80 € i amb més plats) i la carta, en què es poden demanar les opcions que cadascú vulgui.

Preu del menú de degustació: 50 € (sense el maridatge de vins)