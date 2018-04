La llista nord-americana OAD diu que el millor restaurant informal és l'Estimar, a Barcelona

El restaurant Estimar, que lidera el cuiner Rafa Zafra al Born de Barcelona, acaba de situar-se en el número 1 com a restaurant 'casual' en el Top 100 de restaurants d’Europa de la llista Opinionated About Dining (OAD), creada en els seus orígens com un blog pel nord-americà Steve Plotnicki, que a partir del 2007 va canviar l’enfocament inicial del lloc web (amb opinions personals) per un recull d’enquestes sobre restaurants fetes per votants.

“El reconeixement premia la nostra manera d’entendre el restaurant Estimar, on volem que el comensal se senti còmode, sense formalismes, amb una cuina que té tocs sofisticats i que es basa essencialment en el producte”, explica Zafra. El producte del restaurant Estimar prové del port de Roses, amb algunes excepcions en el cas del marisc, que arriba d'altres ports de fora de Catalunya.

Alguns dels plats que tenen més bona acollida són les gambes de Roses, que el cuiner cou de diferents maneres, i els calamarsons, cuinats a l’estil català i al sevillà. “Els faig a la manera de la meva ciutat natal, i on vaig treballar durant molts anys a la cuina de l’Hacienda Benazuza, que depenia del restaurant El Bulli”, recorda Zafra.

A l’hora de donar detalls sobre el significat del terme 'casual', el cuiner sosté que un restaurant informal és “aquell lloc on aniries a dinar cada dia de la setmana”. “Entres a la cuina, veus com cuinem, que és un concepte que en els anys del restaurant El Bulli vaig observar que agradava molt”, afegeix.

A més del número 1 del restaurant Estimar, en les vint primeres posicions de la llista hi ha més restaurants catalans. En el número 2 El Quim de la Boqueria, del cuiner Quim Márquez, situat al popular mercat barceloní. En el número 7, el Compartir, de Cadaqués, propietat del trident Mateu Casañas, Eduard Xatruch i Oriol Castro. Casañas reconeix que “la posició els fa molta il·lusió perquè és un reconeixement a la feina feta al Compartir, que just aquest mes d'abril fa 6 anys que es va inaugurar”. Sobre la repercussió de la llista OAD, Casañas sosté que “té molta influència en el públic anglosaxó”.

Finalment en l’11a posició hi ha el Quimet & Quimet; en la 12a la vermuteria Bodega 1900, creada pel grup El Barri, d’Albert Adrià; en la 14a un altre restaurant del grup El Barri, el Niño Viejo. En la 15a, el Dos Pebrots, del cuiner Albert Raurich, que acaba de publicar un llibre sobre el seu altre restaurant, el Dos Palillos ('Dos Palillos', RBA). I en el 18è, el restaurant Suculent, del cuiner Toni Romero.

Consulteu aquí la llista completa.