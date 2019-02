Qui controla que es mengi bé al Mobile World Congress?

"Tot el menjar que entra al Mobile World Congress està supervisat i estudiat des de fa mesos, malgrat que certament el risc zero no existeix", explica Lluís Riera, director de la consultoria SAIA, Seguretat Alimentària i Seguretat de l'Aigua, que fa dotze anys que treballa per a Fira Barcelona.

Per entendre la quantitat del menjar ("desorbitada", segons Riera) que la consultoria controla, en una fira per la qual passen més de 100.000 persones diàriament, cal explicar que hi ha tres sectors on els congressistes poden menjar. Un és a la Gastrofira, que fa produccions pròpies, "que abans que comencés el MWC ja feia dies" que controlaven, segons explica Riera.

Un segon sector són els càterings oficials, que tenen locals concessionats i operen dins la Fira, que tenen els seus departaments de qualitat però que, tot i així, hi fan "auditories per verificar que compleixen els estàndards marcats per Fira Barcelona". I, per continuar, "hi ha els càterings no oficials, que contracten els estands, i també les 'foodtrucks', que són al 4YFN", diu Lluís Riera.

La pràctica de tot plegat consisteix en diverses línies d'actuació. D'una banda, la tasca d'un nutricionista de SAIA, que comprova "les fitxes tècniques de tots els proveïdors i introdueix la informació al programa de gestió que s'utilitza a cuina per tenir clar quins al·lèrgens té cada recepta".

Alhora, el tècnic prepara dietes equilibrades especials per a cada tipus de petició que es té amb antelació. "El departament comercial de la Fira n'informa perquè preparem el document informant si la recepta és apta per a vegetarians o quins al·lèrgens té cada plat", diu Riera.

D'altra banda, durant tota aquesta setmana, "entre 8 i 10 tècnics" es divideixen en equips de dues persones "per controlar els diferents menjars que es donen dins Fira Barcelona", diu Riera. En el cas que hi detectin res, els tècnics avisen immediatament. "Enviem un resum tant a Fira Barcelona com als organitzadors del congrés, GSMA, de les principals incidències que caldria resoldre", afegeix. I fins i tot un cop acabat el congrés presenten "un informe final amb puntuacions dels diferents càterings tant de seguretat alimentària com de qualitat en general", comenta el director.

Finalment, la consultoria, juntament amb Fira Barcelona, treballa contra el malbaratament alimentari. "Sempre que es pugui garantir la seguretat dels aliments, el menjar que sobra cada dia el congelem i el donem a l'ONG Nutricionistes Sense Fronteres, que s'encarreguen de preparar menús equilibrats per a menjadors socials", conclou el director de la consultoria.