El menjar sobrant del MWC es reaprofitarà

El menjar sobrant del Mobile World Congress es reaprofitarà i, per tant, ja no anirà a parar a les escombraries de Barcelona. Des de fa tres anys, l'ONG Nutrició Sense Fronteres s'encarrega de recollir-lo un cop ha passat per inspeccions sanitàries i s'ha congelat. Entre altres notícies gastronòmiques que ha deixat el congrés de telefonia també hi ha el menú que el càtering Mercès va cuinar per al sopar inaugural al Palau de Música Catalana, que va consistir en verdures de primer plat; lluç, de segon, i xocolata per postres.

Abans, el menjar restant de tots els congressos que tenien lloc a Fira de Barcelona es malmetia. “Quan trucàvem a les entitats perquè el vinguessin a buscar, ens deien que no tenien els mitjans logístics per traslladar menjar, i nosaltres mateixos a la Fira tampoc no ho podíem fer”, explica Lluís Riera, director de la consultoria de Seguretat Alimentària i de l’Aigua (SAIA), encarregat de la seguretat alimentària de la fira sobre mòbils i de la Fira de Barcelona en general.

L’inspector de Sanitat de l’Agència Catalana de Salut Pública Dani Giménez va proposar a Gastrofira que fos l’ONG Nutrició Sense Fronteres qui recollís el menjar del congrés de telefonia. De fet, “se’m va acudir perquè la mateixa ONG, amb què col·laboro, també recull el menjar sobrant d’alguns hotels de luxe de Barcelona i després els reparteix per menjadors socials”, comenta Dani Giménez. Així que l’ONG tenia la infraestructura per poder afegir també el menjar de Fira de Barcelona.

Des de fa tres anys, el menjar sobrant del congrés de telefonia, que la consultoria SAIA comprova prèviament que està en les condicions correctes de seguretat alimentària, es congela. “Cal tenir en compte que cada estand de telefonia encarrega el seu càtering propi, i de vegades els encàrrecs estan pensats en gran quantitat, per a 2.000 o 3.000 persones”, diu Riera. “Pensar en aquestes quantitats tan grans genera sovint que acabi sobrant menjar”, comenta Lluís Riera, format en tecnologia dels aliments.

Un cop congelat, Nutrició Sense Fronteres passa a recollir per la Fira els aliments i els reparteix a menjadors socials. “Fins a tres mesos, el menjar congelat estarà ben conservat”, afegeix Riera. A més, els mateixos inspectors de Sanitat que col·laboren amb l’ONG controlen que la cadena de fred i, per tant, la seguretat de l’aliment, es preservi en condicions.

"Amb aquesta iniciativa puc afirmar que els hotels de luxe han pres consciència de la quantitat d'aliments que malmetien, i que actualment se'n malbarata la meitat respecte de quan vam començar", explica Dani Giménez, de l'Agència Catalana de Salut Pública.

D’altra banda, la consultoria comenta que els controls que han realitzat els dies del congrés de la telefonia han estat tant a la plaça d’Espanya, on hi ha hagut 'food-trucks', com també dins de les instal·lacions de la fira, als càterings i als restaurants. “El primer control és documental, perquè els demanem que ens deixin veure els permisos per manipular aliments, entre d’altres, i després comprovem que les pràctiques siguin correctes perquè no es generin infeccions alimentàries”, explica el director de la consultoria SAIA, Lluís Riera.

Algunes de les comprovacions dels inspectors és la pica d’aigua amb què s’han de rentar les mans els manipuladors d’aliments, que no s’ha d’accionar amb les pròpies mans, perquè llavors la brutícia es recupera a l’hora de tancar l’aixeta. Una altra comprovació: els aliments han d’estar tots a la temperatura adequada. “Per sort, el congrés de telefonia es fa a l’hivern i això ho facilita molt”, comenta Riera. I, per continuar, entre moltes altres accions, els inspectors s'asseguren que les escombraries estiguin tancades.

Quant al menjar de l’interior, sobretot el de càtering, la consultoria no ha permès l’entrada de cap menjar que no hagués estat validat prèviament pels inspectors. La curiositat és que hi ha hagut diversos estands que han portat càterings alemanys, amb productes d’Alemanya, no peribles, i d’altres que adquirien a la ciutat.

Per acabar, des de fa tres anys, el sopar inaugural del Mobile World Congress va a càrrec de l’empresa de càtering Mercès, dirigida per Mercè Solernou. “Fa dos anys, a més, que el fem al Palau de la Música Catalana, i per tant, aquest any ja hem controlat molt l’espai”, explica la Mercè. La cuina la situen molt a prop del lloc on se serveix el menjar, perquè es mantingui la temperatura de cada plat.

El menú d’enguany va ser, de primer plat, verdures saltejades i embolicades amb pasta italiana. I, de segon plat, lluç amb tomàquets petits, olives negres de Kalamata, cebetes petites i fulles d’alfàbrega. “El lluç era gran, i tan fresc, que es desfullava”, recorda la Mercè, que afegeix que el peix blanc aconseguia molt de gust amb els aliments acompanyants. De postres, la Mercè Solernou va apostar per un ingredient segur, la xocolata, que van servir amb salsa de taronja i maracujà.

“El Rei d’Espanya em va saludar i, malgrat que no em va felicitar pel menjar, perquè no me’n va fer cap comentari, sé que va repetir de segon plat, així que el lluç li va agradar molt”, comenta la Mercè Solernou. Altres convidats al sopar inaugural també la van saludar, i alhora la felicitaven perquè el sopar els va semblar molt encertat.