El ‘batch cooking’, al detall

Els restaurants ho han practicat sempre. Preparen bases de plats amb antelació (fumets, sofregits) i després, en directe, enllesteixen els plats a mesura que els comensals els van demanant.

La pràctica dels restaurants ha saltat a les cuines casolanes a l’hora de planificar els menús setmanals. La idea és cuinar només un dia per després anar menjant els aliments desats a la nevera o al congelador, i, per tant, evitar improvisar àpats o fins i tot fer ús d’aliments processats. Altres beneficis que permet l’organització a la cuina és no malbaratar aliments i també menjar de forma saludable.

Ara bé, desar els aliments cuinats també implica unes normes de seguretat alimentària, tal com explica Lluís Riera, director de la consultoria Seguretat Alimentària i de l’Aigua (SAIA):

1.

Refredeu amb rapidesa els aliments cuinats. És a dir, en dues hores màxim els plats haurien d’estar a la nevera.

2.

Renteu-vos bé les mans abans de començar a cuinar per evitar contaminar els aliments.

3.

Eviteu la contaminació creuada. Els aliments crus no han d’entrar en contacte amb els cuinats, tant de manera directa (que no es toquin els uns als altres) com indirecta (a través de ganivets, taules de tallar).

4.

Renteu bé les zones de treball abans d’utilitzar-les.

5.

Els envasos que feu servir han d’estar nets i ser aptes per a ús alimentari, i també han de tenir un tancament hermètic. Opteu preferiblement pels envasos de vidre.

6.

Vigileu les temperatures. Mantingueu en fred les elaboracions quan us les emporteu a la feina.

7.

Descongeleu els aliments dins de la nevera.

8.

Mantingueu l'ordre a la nevera. Dit amb altres paraules, els aliments crus, situeu-los a la part inferior de la nevera, mentre que els cuits han d'anar a la part superior.

9.

A l’hora de menjar els aliments cuinats conservats, si els voleu barrejar amb d’altres de crus (per exemple, amb l’enciam), netegeu bé aquests últims.

10.

Eviteu mantenir els aliments cuinats a la nevera molts dies. Els llegums cuits o la pasta i l’arròs, conserveu-los un màxim de 3 dies. Les verdures cuites, un màxim de 4. Les carns cuinades, un màxim també de 4 dies. El peix cuinat, un màxim de 3 dies, mentre que l’ou cuit amb closca aguanta 1 setmana.