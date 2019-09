Pizza tropical sense pinya, així l’ha creat el cuiner Jordi Vilà

La pizza tropical no va amb pinya, segons el cuiner Jordi Vilà, que des de l’abril passat la prepara amb tomàquet, alvocat, mango, salsa 'jalapeño', coriandre, alfàbrega i llima a la pizzeria Mucho, al carrer Marià Cubí de Barcelona.

“Tinc respecte per la tradició italiana però a la pizzeria practico un ‘free style'”, explica Vilà, que s’ha aliat amb el forner Xevi Ramon de Triticum i un tercer soci per obrir una primera pizzeria a Barcelona, però amb l’objectiu d’exportar-ne la fórmula a Sud-amèrica i a Centreamèrica. “Per això el nom és en castellà, Mucho, perquè la idea és fer créixer el negoci a Llatinoamèrica”, diu el cuiner. Malgrat això, la carta es pot triar en català i castellà.

Sobre les pizzes, la primera sorpresa és l’opció de triar la massa integral i amb llavors. La segona són les formes: tant poden ser rodones com gofres o coques. I la tercera són els ingredients. “De la part de dalt de la pizza me n’he encarregat jo, i llavors he optat per posar-hi la meva tradició com a cuiner unida amb l’experiència a l’Alkímia”, diu Vilà.

En la pràctica, les pizzes del cuiner són la Very Hardcore, amb carpaccio de peus de porc, botifarra negra, poma caramel·litzada, pinyons i créixens, i la de Festa Major, amb mozzarella 'fiore di latte', bolonyesa de rostit de pollastre a la cassola, api envinagrat i escarola. Justament aquestes dues s'han registrat amb 'copyright'.

A més de les patentades, Jordi Vilà no ha prescindit de les pizzes clàssiques, la Margarita, la Parmigiana, la Marinara, la Prosciutto, la Capriciosa i la Napolitana. Ni tampoc dels antipizza (hummus, babaganuix, guacamole i guacamole de Valls, crema de romesco de Tarragona) i els antipasto (carxofes, bacallà i macarrons de rostit gratinats).

De postres el tiramisú no hi falta, però l’originalitat és que els cambrers el preparen davant els comensals. I en la carta de vins, les denominacions d’origen catalanes hi són ben presents, a més d’una proposta ben triada de còctels (inclòs el Negroni, amb la nota que la 'celebrity' Empar Moliner el pren).