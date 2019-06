El restaurant Mirazur, del cuiner Mauro Colagreco, és el millor del món, segons la llista dels 50 millors restaurants

El restaurant francès Mirazur, del cuiner Mauro Colagreco, és el millor restaurant del món, segons la llista dels 50 millors restaurants del món. La segona posició l'ocupa el restaurant Noma, de Copenhaguen, i la tercera l'ha aconseguit el restaurant basc Asador Etxebarri. La 18a edició del rànquing mundial ha tingut lloc al gran teatre Marina Sands Bay de Singapur.

El gran salt a la llista l'ha fet el restaurant Disfrutar, dels cuiners Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch, que salten del 18è lloc del 2018 al 9è d'aquest any. I el segueix el restaurant Tickets, que salta de la 32a posició a la 20a.

Per la seva banda, Daniela Soto-Innes, amb restaurant a Nova York, és la millor cuinera, segons el rànquing, que continua mantenint en llistes diferents els homes i les dones cuineres.

1. Mirazur. La Provença. França

2. Noma 2.0. Copenhaguen

3. Asador Etxebarri. Axpe

4. Gaggan. Bangkok

5. Geranium. Copenhaguen

6. Central. Lima

El Celler de Can Roca inaugura categoria honorífica, The Best of the Best

"Estem molt contents i tranquils d'inaugurar la nova categoria, The Best of the Best", afirmava aquest matí el cuiner Joan Roca, d'El Celler de Can Roca, hores abans que comencés la gala a Singapur, on va viatjar dissabte, 22 de juny.

El gener passat, l'organització dels premis, invent de la revista anglesa 'Restaurant', els va notificar el canvi, que ells ja havien suggerit en diverses ocasions. "Ara tenim l'oportunitat de fer una llista més justa, que deixarà pas a restaurants nous", opina el cuiner Joan Roca.